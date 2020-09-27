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Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение конфликта в НКР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по поводу ситуации с обострением нагорно-карабахского конфликта. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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«Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта. С.В. Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых», — отметили в МИД России.

Лавров также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня между сторонами и пообещал, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Указано, что готовится разговор главы МИД России с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

О состоявшемся между министрами разговоре рассказала и представитель армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян в ходе брифинга.

«Армянская сторона проинформировала международные организации и страны о событиях в зоне карабахского конфликта и развитии ситуации. Министр находится в постоянной связи с посредниками МГ ОБСЕ, главами МИД России и Грузии», — цитирует ее «Интерфакс».

Также Лавров обсудил по телефону нагорно-карабахский конфликт со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как заявил пресс-секретарь турецкого МИДа Хами Аксой, Турция окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее, в воскресенье, президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Такие же меры приняло и правительство Армении.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских и военных.

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