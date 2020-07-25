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Правительство одобрило выделение средств на отпуска работникам стационаров

Правительство одобрило выделение средств на отпуска работникам стационаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении средств на оплату отпусков и компенсаций работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам с подтвержденным COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июля на сайте кабмина.

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«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Принятие проекта позволит обеспечить оплату отпусков, а также выплату компенсаций за неиспользованные отпуска за счет средств, выделенных Минтруду России из правительственного резервного фонда.

Ранее, 23 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стимулирующие выплаты медикам за борьбу с коронавирусом идут в штатном режиме.

На вопрос о продлении стимулирующих выплат Мишустин сказал, что решение об этом будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в стране.

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