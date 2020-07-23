Минздрав заявил о штатном проведении выплат медикам

Стимулирующие выплаты медикам за борьбу в коронавирусом идут в штатном режиме. Об этом заявил глава Минздрава РФ в интервью телеканалу «Россия 24» 23 июля.

«Сейчас выплаты идут в штатном режиме. Мы <...> фиксируем каждый случай заболевания в Российской Федерации, поэтому в зависимости от того, как будет развиваться дальше, будет приниматься решение», — ответил он на вопрос, продлят ли стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Ранее Мурашко отметил, что предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России не наблюдается.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что ситуация с коронавирусом в стране заметно стабилизируется, а число заболевших продолжает снижаться.

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что пандемия коронавируса, скорее всего, не закончится до нового года, но пока сложно прогнозировать новую волну. В НИИ допустили, что будут новые сезонные всплески.

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