Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. Заявление опубликовано 25 июля на сайте Кремля.

Российский лидер поблагодарил следователей за обеспечение правопорядка, законности, борьбу с преступностью и надежную защиту интересов граждан и государства.

«Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя. Эти лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности», — говорится в обращении президента.

Путин отметил, что работники следствия отстаивают правду и справедливость, добиваясь наказания для виновных. Поэтому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным.

Президент призвал оперативно исправлять допущенные ошибки и пожелал успехов следователям.

3 июля глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства.