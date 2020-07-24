В Кремле заявили о приверженности полной демилитаризации космоса

Россия привержена позиции полной демилитаризации космоса. Таким образом, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировали обвинения в отношении РФ в испытаниях противоспутникового оружия.

«Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», — заявил Песков.

Он отметил, что реакцию на обвинения о противоспутниковом оружии должны давать не в Кремле, а в министерствах обороны и иностранных дел.

Космическое командование ВВС США 23 июля обвинило Россию в проведении испытаний в космосе противоспутникового оружия и сообщило, что располагает необходимыми доказательствами.

Министерство обороны России 15 июля протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.

В апреле Космическое командование ВВС США сообщило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.