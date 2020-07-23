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США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

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Фото: Global Look Press/NASA
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Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении командования 23 июля.

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«Космическое командование США располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — говорится в заявлении.

В сообщении указывается, что Россия вывела на орбиту новый объект спутника «Космос-2543», который в каталоге Космического командования США обозначен как № 45915.

По американским военным данным, эти испытания не похожи на тестирование спутника-инспектора.

«Российская спутниковая система, используемая для проведения этого испытания оружия на орбите, является той же самой спутниковой системой, о которой мы говорили ранее, когда Россия маневрировала рядом с правительственным спутником США», — сказал командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

Он указал, что данный инцидент является «еще одним свидетельством продолжающихся усилий России по разработке и испытанию систем космического базирования».

15 июля в Минобороны России сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. Военные оценили способность аппарата-инспектора маневрировать в космосе для сближения с другими космическими объектами. Инспекции проводятся в мирных целях — внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, или в военных — для воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.

Американские военные напомнили, что в июне 2017 года Россия запустила спутник-платформу «Космос-2519», от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование «Космос-2521».

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