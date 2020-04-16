В США заявили о проведенном РФ испытании противоспутниковой ракеты

Россия испытала 15 апреля противоспутниковую ракету прямого перехвата, заявило Космическое командование ВВС США.

Отмечается, что Штаты следят за испытаниями ракет, которые якобы несут угрозу американским космическим системам.

Военные добавили, что готовы «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебных действий в космосе.

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», - отметил глава Космического командования Джон Реймонд.

19 апреля прошлого года стало известно, что США, Китай и Россия ведут работы над созданием систем противоспутниковой обороны. В начале 2010-х годов в России началась работа по созданию комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042.