Супруга Александра Буйнова рассказала о его операции

Российский певец Александр Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря. Об этом порталу WomanHit рассказала супруга артиста Алена.

По ее словам, сейчас певец чувствует себя хорошо, сама операция прошла успешно.

«Абсолютно спокойно гуляет по 5 км в день со своей собакой», — отметила она.

21 июля Буйнов опубликовал в Instagram снимки из больничной палаты. Поклонники забеспокоились о здоровье артиста, так как певец выглядел очень исхудавшим.

Детали оперативного вмешательства и подробности о самочувствии Буйнов не раскрыл.

В 2011 году Буйнову поставили диагноз «рак предстательной железы», а затем удалили опухоль.