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Певец Александр Буйнов попал в больницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский певец Александр Буйнов перенес операцию. Об этом 21 июля он сам рассказал в Instagram.

Артист опубликовал снимки из больничной палаты и рассказал, что у него произошел приступ. Поклонники певца отметили его сильную худобу и пожелали ему выздоровления.

«Даю подсказку — был приступ, очень было бубо! И еще — после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь. То на месте!» — написал Буйнов.

Детали оперативного вмешательства и подробности о самочувствии он не раскрыл.

Как пишет kp.ru несколько лет назад Буйнову поставили диагноз рак предстательной железы, а затем удалили опухоль.

В марте артисту исполнилось 70 лет.

Александр Буйнов родился в Московской области в семье летчика и пианистки. Он и трое его братьев получили музыкальное образование. Карьеру Буйнов начинал в составе коллектива Александра Градского «Скоморохи». С 1973 по 1989 год Буйнов выступал с ансамблем «Веселые ребята».

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