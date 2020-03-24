Пугачева поздравила Буйнова с 70-летием

Народная артистка СССР, эстрадная певица Алла Пугачева поздравила своего друга и коллегу по сцене Александра Буйнова с 70-летним юбилеем. Поздравление певица опубликовала на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, Саша! Мы еще гульнем!» — так она подписала совместный портрет.

На снимке Буйнов и Пугачева сидят в обнимку, улыбаясь, отмечает «Федеральное агентство новостей». Сама Алла Пугачева 70-летие отметила в 2019 году. Праздновать юбилей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Буйнов не будет.

Как напоминает НСН, Александр Буйнов родился в Московской области в семье летчика и пианистки. Он и трое его братьев получили музыкальное образование. Карьеру Буйнов начинал в составе коллектива Александра Градского «Скоморохи», где играл на клавишах. Буйнов отслужил в ракетных войсках, после чего работал с группами «Цветы» и «Аракс». С 1973 по 1989 год Буйнов выступал с ансамблем «Веселые ребята». После этого он начал сольную карьеру, окончил ГИТИС. В 1997 году вместе с композитором Игорем Крутым написал программу «Острова любви».

В 2011 году врачи обнаружили у Буйнова рак предстательной железы. Благодаря лучшим медикам и поддержке близких певец смог победить онкологию, даже не прерывая концертной деятельности, пишет сайт kp.ru.

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