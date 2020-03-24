Прямой эфир

Пугачева поздравила Буйнова с 70-летием

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка СССР, эстрадная певица Алла Пугачева поздравила своего друга и коллегу по сцене Александра Буйнова с 70-летним юбилеем. Поздравление певица опубликовала на своей странице в Instagram.

«С днем рождения, Саша! Мы еще гульнем!» — так она подписала совместный портрет.

На снимке Буйнов и Пугачева сидят в обнимку, улыбаясь, отмечает «Федеральное агентство новостей». Сама Алла Пугачева 70-летие отметила в 2019 году. Праздновать юбилей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Буйнов не будет.

Как напоминает НСН, Александр Буйнов родился в Московской области в семье летчика и пианистки. Он и трое его братьев получили музыкальное образование. Карьеру Буйнов начинал в составе коллектива Александра Градского «Скоморохи», где играл на клавишах. Буйнов отслужил в ракетных войсках, после чего работал с группами «Цветы» и «Аракс». С 1973 по 1989 год Буйнов выступал с ансамблем «Веселые ребята». После этого он начал сольную карьеру, окончил ГИТИС. В 1997 году вместе с композитором Игорем Крутым написал программу «Острова любви».

В 2011 году врачи обнаружили у Буйнова рак предстательной железы. Благодаря лучшим медикам и поддержке близких певец смог победить онкологию, даже не прерывая концертной деятельности, пишет сайт kp.ru.

21 марта семидесятилетие отметил глава МИД России Сергей Лавров. «Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пугачева раскрыла «стыдную правду» о своем отношении к зрителям и сцене
«Нас воспитывали жестко — кнутом»
Певица Надежда Бабкина — о домашнем насилии, отмененном концерте и поправках в Конституцию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020