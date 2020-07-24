Готовность номер один: внутреннему туризму предстоит испытание популярностью

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 22 июля распоряжение о выделении 15 млрд рублей на выплату кэшбэка туристам, купившим туры по стране. Крупные туроператоры при поддержке Ростуризма активно встраиваются в процесс «импортозамещения», открывая россиянам по доступным ценам уникальные уголки страны. Регионы стараются соответствовать повышенному вниманию: проводят ревизию стандартов, исправляют недочеты и работают на перспективу. Подробности — в материале «Известий».

Фундамент успеха

К внутреннему туризму приковано сейчас пристальное внимание правительства и бизнеса. Принят комплекс мер для поддержки этой сферы, и регионы уже испытывают на себе их благотворное влияние.

«Мы рады чартерной программе в Бурятию. Для нас это отличный шанс привлечь новых клиентов и показать им, что отдых в России может быть безумно интересным», — заявила министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова.

«Да, кто-то скажет, что инфраструктура регионов не готова к чартерным турпотокам. Но я со скептиками не соглашусь. Не спорю, некоторые проблемы есть, но, видя заинтересованность власти в становлении внутреннего туризма, сомневаться в том, что они будут решены, не приходится. Чего стоит только решение поддержать туристов, путешествующих по России, финансово. Раньше такие программы применялись лишь к туроператорам. Сейчас уникальный случай — деньги пойдут напрямую туристам», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

турист Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Барзыкин пояснил, что те потоки, которые сейчас генерируют туроператоры в Бурятию, Хакасию, Алтай не приведут к излишней нагрузке на инфраструктуру этих регионов. Регионы справятся и туристы останутся довольны, уверен эксперт.

«Вы же понимаете, что массовых потоков, какие принимают пляжные курорты России, в той же Хакасии, на Алтае не будет. А с адекватными потоками регионы справятся. Но это не означает, что они будут стоять на месте. Нет, будет происходить поэтапное развитие. Стоит задача синхронизировать развитие инфраструктуры с турпотоками», — говорит Юрий Барзыкин.

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, тоже полон острожного оптимизма. «Я считаю, что у регионов, на которые сейчас обратили внимание туроператоры и Ростуризм, есть потенциал для развития. Необходимо работать над продвижением и созданием комфортной среды для туристов, в том числе развивать инфраструктуру. Если говорить об увеличении гостиничной базы, то подошли бы отели категории 3–4* на 150–200 номеров », — заявил Прасов.

По словам эксперта, гостиничная инфраструктура имеет важное значение для развития региона в части привлекательного имиджа. И, несмотря на то что отельная инфраструктура сама по себе турпоток не генерирует, она может помочь в наращивании спроса. Появится конкуренция, что простимулирует повышение стандартов предоставляемого сервиса, увеличение предложений положительно отразится на цене.

« Регион с сильной отельной базой становится привлекательным не только для самостоятельных туристов, но и для туроператоров, которые могут привлечь в тот или иной регион устойчивые турпотоки. Спрос при этом, что немаловажно, станет прогнозируемым. Это, в частности, является положительным фактом для инвесторов. Но прежде всего нужно создать привлекательные условия для этих инвесторов, поддержать их на уровне государства», — говорит Прасов.

Соответствовать трендам

По словам Марии Бадмацыреновой, в Бурятии идет активная работа по модернизации и расширению инфраструктуры. И к такому строительству в регионе интерес у инвесторов есть.

Бадмацыренова рассказала, что в этом году начнется строительство отеля Green Flow Baikal 4* на участке «Турка» в особой экономической зоне «Байкальская гавань». Что касается инженерной инфраструктуры Бурятии, то она также развивается. Дороги проложены (особенно на побережье Байкала), электричество устойчивое, мобильные сети новые.

«Туризм для Бурятии — одна из основных отраслей экономики. Работа с инвесторами ведется параллельно работе по продвижению и популяризации региона, в первую очередь для туристов из центральной части России», — рассказала Бадмацыренова.

туристы Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, расположенная на побережье озера Байкал на территории Прибайкальского района Республики Бурятия Фото: ТАСС/Павел Смертин

Обновление туристской инфраструктуры планируется и на Дальнем Востоке. По словам и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края Владимира Щура, по состоянию на конец 2019 года по Приморскому краю было 179 тысяч койко-мест. С ростом турпотока возникла необходимость развития туристской инфраструктуры — строятся новые отели. В ближайшее время планируется открытие отеля 5* в центре Владивостока, открытие отеля категории 4*, а также реновация существующей гостиничной базы. На Дальнем Востоке уделяют большое внимание и самому турпродукту, разрабатываются всевозможные программы событийного туризма.

Планируют масштабную модернизацию гостиничной инфраструктуры и на Камчатке. Там ежегодно открывается порядка 17 новых объектов размещения. Ожидается, что в конце следующего года тут появится первая гостиница категории 5* на 100 номеров, отель 4* также на 100 номеров. «Роза Хутор» планирует построить тут туристический кластер «Три вулкана» в районе сопки Горячей. Это будет курорт с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами.

В регионе идет модернизация инфраструктуры аэропорта, работы по строительству пассажирского терминала планируется завершить в 2022 году. Терминал сможет ежегодно обслуживать до 500 тыс. пассажиров.

Ставка на впечатления

«Готов ли Калининград к росту турпотока? Да, готов», — уверен министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Он пояснил, что регион способен принимать 2,3 млн туристов в год. По итогам 2019 года Калининградская область приняла 1,74 млн туристов. Потенциал полностью не исчерпан, есть резерв для роста.

Инфраструктура в регионе, по словам Андрея Ермака, была готова еще к ЧМ по футболу 2018 и сейчас находится на должном уровне. При этом каждый год появляются новые коллективные средства размещения.

туристы Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

«Помимо инфраструктурной составляющей, мы уделяем большое внимание развитию турпродуктов региона. Делаем акцент на экологических маршрутах, культурно-познавательном туризме на востоке области. Мы расширяем предложения и показываем, что отдых в Калининградской области — это не только море . Например, мы реконструировали поселок Железнодорожный на востоке области. Сейчас это музей архитектуры начала XX века под открытым небом. Мы восстанавливаем кирху в Славском районе, превратим ее в концертный зал с органом. Также восстанавливаем замок Рагнит в городе Немане», — рассказал Андрей Ермак.

В числе готовящихся перспективных проектов Ермак выделил два: продолжение Приморского кольца (оно сейчас заканчивается около Светлогорска) до Балтийска и строительство порта в Пионерском, куда будут заходить круизные суда и паромы.

За кулисами актуальности

О новых алтайских проектах рассказала Татьяна Сажаева, независимый эксперт по туризму Алтайского края. « Инфраструктурные вложения — процесс длительный, дорога на Каракольские озера, начало второго этапа строительства дороги в кластере Белокуриха — это перспективы не этого летнего сезона. В краткосрочной перспективе заметнее частные инвестиции. На Алтае повышенный спрос и интерес со стороны инвесторов к строительству глэмпингов, бунгало/шале с панорамными окнами в пол, когда ты просто сливаешься с природой. Это мировой тренд ,и Алтай следует ему », — рассказала эксперт.

Сажаева обратила внимание и на ряд проблем в развитии туризма в регионе. По ее словам, всегда больший акцент делался на привлечение федерального финансирования на магистральную, обеспечивающую туристскую инфраструктуру. При этом действующая инфраструктура (энергоснабжение, водоснабжение, сбор и утилизация отходов) требует не меньшего внимания.

туристы Туристы в долине Кызыл-Чин в Чуйской степи Республики Алтай Фото: РИА Новости/Андрей Каспришин

Особенно остро это чувствуется в полтора-два месяца пика летнего туристического сезона в предгорной части Алтая. Бесперебойная подача электроэнергии, уверенная зона покрытия мобильной связи и устойчивый интернет — это тоже сервисы, которые сегодняшний турист ожидает априори, но их обеспечение находится вне рамок возможностей владельцев объектов размещения. Это снижает качество оказываемых услуг. И это по факту нужно уже сейчас.

« И здесь нужно отдать должное главам алтайских регионов. Они лично решают многие проблемы , так или иначе связанные с туризмом. Например, пробка из автотуристов, возвращающихся в воскресенье в города по трассе Чуйский тракт, тут же привлекла внимание главы Республики Алтай. Он смог принять оперативные решения по работе дорожных служб», — рассказала Татьяна Сажаева.

На прошлой неделе из региона пришли позитивные новости — прилетели первые туристы в рамках чартерных программ. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, по словам экспертов, помимо всего прочего, делают регион более доступным. Для сравнения: в прошлом году тариф в одну сторону в пик сезона находился на уровне около 35 тыс. рублей, сейчас — 8 тыс. рублей.

Благодаря чартерным программам качественно меняется спрос. Гостями Алтая становятся жители европейской части страны, готовые дольше (7–10 дней) находится на Алтае (жители сибирских городов чаще всего приезжают на 2–3 дня), что вселяет надежду на расширение рамок сезонности, говорят эксперты.

«Рост спроса привел и к активному развитию малой авиации. До удаленных самых интересных достопримечательностей не нужно будет ехать весь световой день по 300–500 км. Теперь достаточно 40 минут и около 2 тыс. рублей», — рассказала Сажаева.

Комфортная экзотика

Большие планы по развитию туризма и у Сахалинской области. По словам Валерия Дубровского, руководителя сахалинского агентства по туризму, начиная с прошлого года, в ряде районов Сахалина, через которые проходят приоритетные туристические маршруты, обустроили набережные, парки, пляжные зоны, экологические тропы, создали иные объекты туристической инфраструктуры. Работы по благоустройству продолжаются и сегодня.

Чтобы повысить доступность комфорта в природных условиях, сахалинское агентство по туризму прорабатывает вопрос обустройства кемпингов и глэмпингов, которые набирают популярность во всем мире. По имеющейся информации, владельцы нескольких дальневосточных гектаров в настоящее время ведут подготовку к реализации подобных бизнес-проектов на острове.

туристы Вид на Курильск на острове Итуруп Курильских островов Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, продолжают активно реализовываться проекты по строительству всесезонного горнолыжного курорта на острове Итуруп, а также «Архипелаг Онекотан» на Северных Курилах с гостиницей и взлетно-посадочной полосой для разных типов самолетов. На острове Парамушир планируется завершить строительство взлетно-посадочной полосы к концу 2020 года.

Проекты реализуются за счет частных инвесторов с привлечением банковских кредитов. Область, в свою очередь, обеспечивает развитие необходимой инфраструктуры , которая в дальнейшем позволит развивать и другие проекты на Курилах. Ведутся переговоры с Минвостокразвития РФ о дополнительных государственных инвестициях в инфраструктуру Курильских островов.

« Проекты нацелены в основном на российских туристов и развитие внутреннего туризма. Сейчас далеко не каждый готов спать в палатке, особенно туристы, которые могут себе позволить далеко не бюджетный отдых на Курилах. Развитие инфраструктуры, средств размещения и сервиса позволит привлечь больше любителей романтики, природных красот Сахалинской области с Приморья и Центральной России», — заключил Валерий Дубровский.

Путь успеха

Эксперты туррынка, комментируя амбициозные планы регионов, в том числе по развитию инфраструктуры, назвали их своевременными и важными . «Дело за главным — это должно работать», — заявил Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру».

Как же активизировать процессы роста на внутреннем рынке в будущем? Наумов призывает регионы обратить внимание на горнолыжный кластер Сочи как лучший пример успешно работающего проекта в России. «Да, в проект были вложены колоссальные деньги. Но без грамотного и системного подхода даже деньги не помогли бы достичь того результата, который мы все видим сейчас», —- говорит эксперт.

туристы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Стратегию развития курортов, по словам Наумова, нужно формировать не на коленке, необходимо выверять каждый шаг, нужно ориентироваться на цивилизованный рынок. И начинать надо, безусловно, с формирования эффективной команды, знающей рынок. «Если нужно, то привлекать иностранных экспертов, как это делали в горном кластере Сочи. Согласен, профессионалам нужно платить немалые деньги. Но тут можно быть уверенным: эти деньги точно в будущем вернутся с лихвой. Что касается инфраструктуры, то начинать нужно с дорог. Посмотрите, сколько туристов поехали в Санкт-Петербург, когда трасса из Москвы была приведена в должный вид. После дорог — отели, далее инфраструктура для туристов», — говорит Наумов.

Эксперт убежден: «Глобально для грамотной работы всей отрасли необходимо наконец создать Министерство туризма. В стране, которая занимает 1/6 часть суши, нет Министерства по туризму. Согласитесь, это нонсенс».

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон», солидарен с коллегой и считает, что у внутреннего рынка появился отличный шанс громко заявить о себе. Однако для дальнейшего продвижения, укрепления позиций и сохранения успеха необходимо еще много трудиться. Понадобятся мощные ресурсы, целенаправленность в том числе в вопросах развития инфраструктуры. «Я считаю, что, для того чтобы инфраструктурные объекты действительно работали и оправдывали вложенные в них средства, необходимо заниматься ими самостоятельно, без помощи государства. Я не верю в эффективность государственно-частных партнерских отношений. Государство должно заниматься инженерной и транспортной инфраструктурой, а те же отели нужно строить самостоятельно. Я бы посоветовал инвесторам на первых порах вкладывать деньги в кемпинги и глэмпинги. Во-первых, это тренд. Во-вторых, срок их окупаемости около трех лет, тогда как отелей — минимум десять», — сказал эксперт.