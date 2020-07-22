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Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
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Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Граждане России, которые приобретут туры по стране, смогут рассчитывать на кэшбэк от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. Распоряжение о выделении 15 млрд рублей на такие компенсации подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства в среду, 22 июля.

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«Выделить Ростуризму из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 15000000 тыс. рублей в целях предоставления в 2020 году субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги», — отмечается в распоряжении.

При стоимости тура от 25 тыс. рублей кэшбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей, а те, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше, получат 15 тыс. рублей.

Для того чтобы получить кэшбэк, длительность тура должна быть не менее пяти ночей, а поездка должна быть оплачена картой «Мир».

Целями программы являются стимулирование внутреннего туризма, а также поддержка граждан России.

Система кэшбэка за туры по стране разработана Федеральным агентством по туризму совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК).

Акцию планируется запустить в августе 2020 года. В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

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