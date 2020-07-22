Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Политика
Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
Политика
В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза
Мир
Захватившего заложников в Луцке обвинили в терроризме
Общество
Росздравнадзор снова разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир». Об этом в среду, 21 июля, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Программу планируется запустить в августе 2020 года. На выплату кешбэка туристам предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Целью акции является стимулирование туристических поездок внутри России.

Для получения кешбэка длительность тура должна быть не менее пяти ночей, а его стоимость — не менее 25 тыс. рублей. В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

В ассоциации отметили, что при покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей возврат может составить 10 тыс. рублей, а для туров стоимостью выше 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей.

Кроме того, тур должен быть приобретен в определенные даты и оплачен картой «Мир». При этом поездка должна состояться в определенные акцией сроки.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Кроме того, правительство одобрило выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020