Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир». Об этом в среду, 21 июля, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Программу планируется запустить в августе 2020 года. На выплату кешбэка туристам предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Целью акции является стимулирование туристических поездок внутри России.

Для получения кешбэка длительность тура должна быть не менее пяти ночей, а его стоимость — не менее 25 тыс. рублей. В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

В ассоциации отметили, что при покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей возврат может составить 10 тыс. рублей, а для туров стоимостью выше 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей.

Кроме того, тур должен быть приобретен в определенные даты и оплачен картой «Мир». При этом поездка должна состояться в определенные акцией сроки.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Кроме того, правительство одобрило выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.