В АТОР оценили список Ростуризма с компенсациями за отдых в России

Член президиума Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал «Известиям» 22 июля, что компенсации правительства российским туристам приведут к всплеску внутреннего туризма в регионах, которые пока что не пользуются популярностью.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что туристы, решившие отдохнуть на территории страны, получат денежные компенсации. Их размер составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и будет зависеть от тура. Список уже составил Ростуризм.

Илья Уманский отметил, что в список вошли 45 регионов, в которых массовый туризм не развит. В том числе речь идет о Республике Бурятия и Иркутской области, на чьих территориях находится озеро Байкал.

Также в список вошли Хабаровский край, Тамбовская, Ярославская, Ростовская области и другие регионы.

По мнению Уманского, предложенные меры, безусловно, приведут к всплеску внутреннего туризма в выбранных субъектах РФ.

«Поскольку эти субсидии направлены не на то, чтобы поддерживать компании, которые занимаются туризмом. Субсидии направлены на удешевление стоимости поездок и в первую очередь транспортной составляющей», — сказал представитель туротрасли.

Он подчеркнул, что проблема внутреннего туризма России в том, что по сравнению с международным опытом очень высока транспортная составная часть внутри турпакета.

В путевке или туре, который приобретает турист, в России транспортная cоставляющая очень значительная.

«По классике она не должна превышать 30%, а 70% — это составная часть проживания, отдыха, экскурсий и услуг. В России транспортная составляющая не меньше 50%. Для человека, который отправляется на отдых по России, зачастую за дорогу необходимо заплатить столько же, сколько он планирует потратить за проживание и нахождение на отдыхе», — сказал Уманский.

По его словам, программа правительства направлена на то, чтобы удешевить стоимость поездки. «Либо удешевить через субсидирование и формирование туроператорами чартерных перевозок, которые априори дешевле чем регулярка. Либо через субсидирование стоимости самого турпакета», — заключил эксперт.

Ранее в этот же день в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК) начали разработку системы кэшбэка за приобретенный тур по РФ на банковскую карту «Мир». Запуск программы запланирован на август 2020 года.

Для того чтобы вернуть часть средств, потраченных на тур, его длительность должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей. Кроме того, путевка должна быть приобретена в определенные даты и оплачена картой «Мир». В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Кроме того, было одобрено выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.