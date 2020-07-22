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Мишустин пообещал компенсацию решившим отдохнуть в России туристам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что туристы, решившие отдохнуть на территории страны, получат денежные компенсации. Их размер составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и будет зависеть от тура.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом», — сказал глава правительства в ходе выступления в среду, 22 июля, в Госдуме с отчетом о работе кабмина за минувший год.

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Мишустин подчеркнул, что туризм является одной из наиболее перспективных отраслей, но сейчас на фоне пандемии коронавируса эта сфера оказалась в сложном положении.

«И нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма», — сказал премьер, добавив, что туроператоры уже получили субсидии примерно на 3,5 млрд рублей.

Ранее в этот же день в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК) начали разработку системы кешбэка за приобретенный тур по РФ на банковскую карту «Мир». Запуск программы запланирован на август 2020 года.

Для того чтобы вернуть часть средств, потраченных на тур, его длительность должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей. Кроме того, путевка должна быть приобретена в определенные даты и оплачена картой «Мир». В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Кроме того, было одобрено выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.

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