По уму и гражданству: как изменятся стандарты работы экскурсоводов

Госдума приняла в первом чтении подготовленный Минэкономразвития законопроект о совершенствовании деятельности экскурсоводов. Предлагается установить основные критерии аттестации, привязать лицензию гида к конкретному региону, а также лишить иностранцев права работать на российском рынке. «Известия» разбирались в тонкостях законопроекта и его перспективах для рынка.

Новый подход

В соответствии с законопроектом, который 15 июля был принят Госдумой в первом чтении, на федеральном уровне будут установлены единые нормы по оказанию услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок и критерии их аттестации и требования к образованию, стажу, профессиональным знаниям и навыкам гида. Аттестация будет проводится органом государственной власти субъектов РФ в сфере туризма, на территории которого экскурсоводы планируют оказывать свои услуги.

Фактически любой экскурсовод сможет работать только в том регионе, в котором прошел аттестацию. Подтверждать квалификацию необходимо будет каждые пять лет. Экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут оказывать услуги без прохождения аттестации или получения аттестата. Для работы понадобится и наличие стажировки на соответствующем виде туристического маршрута.

По уму и гражданству Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Нововведение также предусматривает меры защиты национального туристического рынка: право работать экскурсоводами и гидами-переводчиками получат только граждане России.

На сайте Госдумы отмечается, что поправки к законопроекту ко второму чтению будут рассматриваться до 13 августа.

Мастерство впечатлений

Законопроект стал камнем преткновения для отрасли, разделив профессионалов рынка на два лагеря. Одни гиды видят в нем только негатив. Они говорят, что нельзя ограничивать лицензию пределами территории, где была пройдена аттестация, поскольку это приведет к нехватке гидов во многих российских регионах и, как следствие, может привести к удорожанию тура.

«Тема больная и знакомая. С одной стороны, надо рынок «причесывать» для понятного уровня услуг. А с другой стороны, теперь гиду по Алтаю надо проходить две аттестации: в Республике Алтай и Алтайском крае. Экскурсовод мост перешел с одного берега на другой с действующей аттестацией в одном регионе, как вдруг на другом берегу — уже правонарушитель» , — сетует Татьяна Сажаева, независимый эксперт по туризму Алтайского края.

Возражают отдельные эксперты и против обязательной аттестации каждые пять лет, ссылаясь на опыт европейских коллег, где подтверждать квалификацию не нужно. Немало и тех, кто считает запрет на работу иностранным гидам в России чистой воды дискриминацией.

По уму и гражданству Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Между тем большая часть профессионального сообщества поддерживают инициативу властей и считают ее крайне важной, способной очистить сектор от нелегалов и дилетантов. «Необходимость регулирования в этой сфере назрела давно. Конечно, мы поддерживаем пункты поправок », — заявила Марина Крессова, вице-президент Ассоциации гидов-переводчиков.

Марина Крессова напоминает, что в Москве и сейчас экскурсоводы должны подтверждать свою квалификацию каждые пять лет. Такая же система в Санкт-Петербурге, Казани и ряде других регионов. «Правильность такой меры даже не обсуждается. Жизнь динамична, и если ты 20 лет назад закончил курсы экскурсоводов и решил, что далее развиваться не нужно, то ты не можешь считаться профессионалом», — уверена Крессова.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», разделяет мнение коллеги: « Экскурсоводы много лет бьются за цивилизованный образ этого сегмента рынка, за стандарты профессионализма. Поправки позволят максимально увеличить уровень профессионализма экскурсоводов. Я бы обратил тут внимание не только на манеру изложения, но и на ораторское мастерство, которому многих нужно еще обучать . У туриста должно складываться впечатление, что экскурсовод в своем рассказе импровизирует, а не бубнит заученный по учебнику тест по 101-му разу. Грамотный гид — половина впечатлений от поездки, фактически турист смотрит на «новый мир» глазами экскурсовода».

Гражданин, пройдемтесь?

Виктория Баргачева, председатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургская ассоциация гидов-переводчиков китайского языка», соглашается с коллегами. Она заявила, что необходимость принятия такого закона назрела еще лет 10–15 лет назад, и обратила внимание, что закон чрезвычайно нужный, особенно в части требования гражданства РФ для деятельности гидов-переводчиков.

По словам Виктории Баргачевой, такая законодательная мера позволит работать в соответствии с уже устоявшимися мировыми стандартами в данном сегменте рынка. Страны, где туризм является важной частью экономики, благодаря созданию ВТО уже более 25 лет имеют возможность требовать наличия гражданства для деятельности гида-переводчика и не допускать к этой работе иностранцев.

Марина Крессова также считает, что «никаких глобальных потрясений предложенный пункт законопроекта не принесет, поправки относительно гражданства гида лишь приводят наш рынок к тому, как должно быть, в соответствие мировым стандартам».

По уму и гражданству Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Даже в рамках Евросоюза признается право взаимного запрета на работу гидами для граждан других государств-членов ЕС, причем не только на территории отдельной страны, но и на территории конкретного региона. «Это не считается дискриминацией, поскольку постулировано, что в данном случае право страны и региона адекватно представлять свое культурное наследие и получать доход от своих туристских ресурсов важнее некоторых ограничений прав иностранных граждан на работу. Безусловно, такая мера нужна и России, ведь речь идет об имидже и России в целом, и отдельных регионов РФ, защите культурного достояния и об экономической отдаче для нашей страны, занятости отечественных кадров в туризме», — рассказала Баргачева.

Без трудностей перевода

Баргачева привела пример с китайским рынком, на который приходится порядка 40% от общего въездного потока в Россию. В Россию ежегодно приезжает более 1 млн китайских туристов. При этом эффект для экономики России от этих объемов довольно сомнительный, потому что с китайцами работают их соотечественники. «Российским гидам отказывают в работе якобы из-за плохого знания языка. Разумеется, это не так. В Санкт-Петербурге старейшая школа китайского языка, подготовившая более 400 гидов, прекрасно владеющих китайским языком. Есть среди них и два гида, этнических китайца, — граждане РФ», — рассказывает эксперт.

По словам Баргачевой, реальная причина отказа теневых китайских туроператоров от привлечения российских граждан совсем в другом. « Из международного опыта известно, что нелегальный гид — иностранный гражданин является ключевой фигурой в существовании теневого рынка и его экспансии на зарубежной, в данном случае российской, территории. Именно поэтому необходим закон о требовании гражданства РФ для деятельности гидов-переводчиков , его регулирующее воздействие выходит далеко за пределы рынка труда и оздоровит весь рынок въездного туризма в целом», — убеждена Баргачева.

Китайский метод

Эксперт приводит еще несколько характерных примеров. Туристов из Китая привозят к знаковым достопримечательностям Санкт-Петербурга, а потом гид говорит, что выходить из автобуса, чтобы познакомиться с ними поближе, опасно, потому что кругом воры. Далее он предлагает туристам скинуться по 100 рублей. Гид якобы отнесет деньги ворам и тем самым обезопасит китайских туристов. Такая же схема, по словам эксперта, работает с магазинами, отелями, транспортом — практически во всех сферах туристских услуг. В магазинах стоит китайская касса и принимаются юани.

По уму и гражданству Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

« Если туризм с китайской спецификой заключается в том, чтобы портить имидж нашей страны, не приносить занятости нашим гражданам и доходов региональным бизнесам и бюджетам, то можно задуматься, зачем нам туризм с такой спецификой. Этим вопросом всё чаще задается не только бизнес, но и местные жители, которые испытывают дискомфорт от обилия китайских туристов», — сетует Баргачева.

Эксперты рассказывают, что в Иркутске, Владивостоке и других городах эта проблема тоже стоит остро. В Иркутске жители Китая покупают землю, предназначенную для индивидуального жилого строительства, под частные гостиницы. В Москве китайское присутствие пока не так заметно. Чем меньше экономика региона, тем значительнее для нее негативное влияние теневого китайского рынка.

«Но неправильно было бы оценивать данный законопроект только, так сказать, с китайской точки зрения. Некоторые другие страны, такие как Турция, Иран, Корея, Украина, Индия и другие, сейчас всё чаще перенимают подобные негативные практики », — говорит Виктория Баргачева.

Директор одной из принимающих компаний, долгое время работающей с рынком КНР, на условиях анонимности выразил иную точку зрения относительно китайского бизнеса. «Интересы политики всегда будут выше реальных проблем рынка. И я уверен, что никаких глобальных изменений не произойдет, а если и так, то лазейки в любом случае останутся. К тому же, что бы там ни говорили наши гиды-переводчики, но знать все диалекты регионов Китая невозможно. Не забывайте, что львиная доля китайских туристов приезжают не из Пекина и Шанхая. Проблемы, связанные с китайским рынком, известны, но не думаю, что они будут решены. Мы очень долго работали с Китаем, а теперь просто переключились на другие перспективные рынки — Индию, Ближний Восток, Корею, Европу», — рассказал эксперт.

Сергей Ромашкин из «Дельфина», в свою очередь, отметил, что пошел бы не в сторону запретов, а в сторону квалификации. Если иностранный гид получил необходимые знания, прошел аттестацию, имеет разрешение на работу в России, то почему же он не может это делать?

«Что касается китайского рынка, то, да, он очень специфичен. И здесь как раз таки важно, чтобы с туристами работал российский гид, знающий историю Россию и китайский язык. Такие у нас, безусловно, есть», — говорит Ромашкин.

По уму и гражданству Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Подключиться к прибыли

Говоря о привязке лицензии гида к конкретному региону, эксперты отметили, что это верная позиция. Профессионалы поясняют, что в регионах масса хороших квалифицированных гидов, готовых работать, и не стоит забирать у них эту возможность. «Я довезу туристов из Москвы, например, в Углич, а там передам их местному экскурсоводу. И это будет справедливо, как по отношению к бизнесу региона, так и к туристам, которые получат интересную информацию от экскурсовода, проживающего непосредственно в регионе. Нельзя быть высокомерными и говорить о том, что при таком подходе будут страдать авторские программы. Нужно учитывать и интересы коллег из регионов. Пока же они в большинстве своем остаются без работы и от приезжающих к ним туристов не имеют ровным счетом ничего», — говорит Марина Крессова.