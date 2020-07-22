Отпускной режим: россияне урезали расходы на отдых на 20%

Россияне на 20% сократили расходы на отпуск, заявили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Согласно его статистике за июнь и июль, число отдыхающих уменьшилось до 30% от общего числа — год назад в это время отпуска брали до 50% работающих граждан. Больше всего экономят на авиаперелетах, размещении и услугах. Однако есть и другая тенденция: из-за закрытия границ в Москве, Петербурге и Сочи повысился спрос на отели. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Известиям» заявили, что сокращение отпускных расходов следует анализировать исходя из ценового сегмента — любители премиального отдыха свои траты не урезали. Напротив, этот сегмент путешественников демонстрирует большой интерес к августовским датам, потому цены увеличились в среднем на четверть. В Aviasales спрос на авиабилеты считают восстановившимся — индекс бронирований достиг довирусных значений.

Пляжная экономия

С 1 июля внутренний туризм возобновился в 67 регионах России, большинство субъектов федерации отменили ограничения на прием гостей. 2 июля открылся Байкал, 3 июля — Горный Алтай.

Карантин для приезжих оставили порядка десяти субъектов. Некоторые из них требуют от москвичей соблюдать двухнедельную самоизоляцию, например Еврейская автономная область. А некоторые отказывают во въезде всем, как, например, Иркутская область — регион опасается наплыва туристов на Байкал, потому сохраняет действующие ограничения до августа. Закрыт на въезд и Кош-Агачский район Республики Алтай.

Пандемия и действующие ограничения сказались и на тратах россиян. В РСТ «Известиям» уточнили, что за прошедшие два месяца лета граждане сократили отпускные расходы на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Статистика за июнь и июль показала, что число тех, кто взяли отпуска в эти летние месяцы, сократилось до 30% — в прошлом году в этот период отдыхало порядка 50% россиян, — заявил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. — Пандемия, безусловно, сказалась на тратах россиян, они стараются максимально оптимизировать расходы. Больше всего экономят на перелетах, размещении и услугах.

Юрий Барзыкин также отметил, что есть и встречный поток — в Москве, Петербурге и Сочи наблюдается рост спроса на четырех- и пятизвездочные отели.

С этой оценкой согласны и в АТОР. Вице-президент ассоциации Дмитрий Горин пояснил «Известиям», что сокращение отпускных трат следует анализировать исходя из ценового сегмента. Например, в премиальном гостиничном секторе наблюдается повышенный спрос — на август в отелях уже практически нет мест. Это говорит о том, что россияне, выбирающие дорогостоящий отдых, сокращать отпускные расходы не стали.

— На пиковые даты августа взрывной спрос на пятизвездочные гостиницы первой линии, они остаются крайне востребованными. Из-за дефицита игроки этого сегмента повысили цены в среднем на 23–27%. В Краснодарском крае таких отелей всего 45, в Крыму — 15. Для сравнения, в той же Турции — свыше 400, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в пакетных турах появилось больше чартеров, поэтому цены для бюджетного сегмента — на уровне прошлого года или даже ниже. Средний чек тура — от 30 тыс. рублей на двоих с перелетом, но без питания. В премиальном сегменте стоимость начинается от 90 тыс. за тур.

— Сократились затраты на авиаперелеты, так как в начале сезона авиакомпании предоставляли скидки от 30% до 50%. Это связано с конкуренцией на авиарынке, а также с конкуренцией с железной дорогой, — пояснил Дмитрий Горин. — В целом в выигрыше остались те, кто предпочел ранние бронирования в феврале-марте, когда цены на отдых были существенно ниже, чем сейчас.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил «Известиям», что республика не отмечает снижения платежеспособности туристов.

— Загрузка отелей уровня 4-5 звёзд в некоторых случаях достигает 100%, на июль-август включительно, — отметил он. — Поэтому, в высоком ценовом сегменте мы не можем говорить, что на отдых стали тратить меньше. Это не значит, что отдых стал дороже, скорее платёжеспособность туристов в этом году выше.

Он также пояснил, что в более доступном для большинства россиян сегменте, отдохнуть в Крыму в этом году обойдется даже дешевле благодаря снижению стоимости авиаперелетов практически по всем направлениям на 15-25% (из Тюмени, Омска, Уфы и вовсе на 31– 37%).

Между тем другой вице-президент АТОР, Александр Курносов, уверен: пока преждевременно говорить, что россияне стали экономить на отпусках — внутренний туризм в РФ только начал открываться, прошло всего три недели с тех пор, как регионы стали отменять ограничения на прием отдыхающих из других субъектов РФ.

При этом он согласился, что на определенных статьях расходов стремление сэкономить уже сказалось — россияне чаще выбирают отдых «дикарем». Об этом же говорит и то, что в Крыму и на Кавказе в последнее время много машин с сибирскими номерами — это значит, что люди решили приехать своим ходом и тем самым сэкономить на билетах, отметил эксперт.

В Федерации рестораторов и отельеров РФ призвали также учесть, что из-за пандемии многие россияне решили отложить отпуск на осень и дождаться открытия международного сообщения. Вице-президент федерации Вадим Прасов в беседе с «Известиями» подчеркнул: тот факт, что границы страны остаются закрытыми, не стал определяющим фактором для существенного роста внутреннего туризма — об этом говорит и неполная заполняемость отелей в Крыму и Краснодарском крае.

— Конкретных цифр по расходам пока нет, но здравый смысл подсказывает, что за три месяца пандемии россияне богаче не стали. Говорить, что с открытием Крыма и Краснодарского края наши сограждане ринулись на российский юг, нельзя. Заполненность отелей в Крыму, Сочи в июле оставляет желать лучшего, в том же Лазаревском еще есть резервы, — пояснил эксперт.

Не югом единым

Вадим Прасов также отметил, что в июне и июле заметно вырос интерес не только к российскому югу, но и к другим направлениям — россияне стали чаще бронировать билеты на Камчатку, Сахалин, Алтай, север России.

— При этом абсолютно сократился поток из-за рубежа, который составлял определенный процент от путешественников, выбирающих север России, Камчатку. Эти две тенденции — рост интереса изнутри и нулевой поток из-за границы — в итоге нивелируют друг друга, — констатировал эксперт.

В топ-8 наиболее популярных направлений у россиян в июне помимо российского юга также вошли Казань и Калининград, заявили «Известиям» в сервисе бронирования жилья Booking.com. Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург, далее следуют курорты Краснодарского края: Сочи, Адлер, Анапа и Геленджик. Список составлен исходя из анализа направлений, которые россияне чаще всего искали в мае с тем, чтобы заселиться в июне.

Следует отметить, что Booking.com из-за антироссийских санкций не работает в Крыму и не учитывает крымские курорты при составлении рейтингов. Там не смогли ответить на вопрос «Известий», сказалась ли пандемия на отпускных предпочтениях россиян.

В агрегаторе авиабилетов Aviasales «Известиям» заявили, что спрос на билеты в июле вернулся к довирусным значениям. К такому выводу в компании пришли, основываясь на индексе активности российских путешественников — он анализирует бронирования через сайт.

— Значение индекса по России 10 из 10, то есть спрос на внутренние направления можно считать восстановившимся, — отметили в компании.

5 апреля индекс достиг минимального значения — 2 из 10. Уверенный рост отмечается с конца мая, однако наиболее резкий скачок произошел 19 и 20 июня, когда в Москве и Краснодарском крае отменили режим самоизоляции и карантина.

Наиболее популярными направлениями у россиян, согласно статистике Aviasales, в июле стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар. В топ-10 запросов также вошли Махачкала, Калининград и Уфа.

В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» «Известиям» заявили, что фиксируют снижение среднего чека на авиабилеты по сравнению с летом 2019 года.

— Отправиться на море самолетом в этом году стало доступнее. Наиболее существенно упали цены на перелеты из Москвы в Санкт-Петербург (-47%), в Екатеринбург (-46%) и в Новосибирск (-45%). Снижение цен по топ-3 популярным маршрутам (из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу) — от 16% до 22%, — отметили в центре.

В топ-5 популярных вариантов для путешествия на поезде в июне-июле этого года вошли маршруты из столицы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново. В отличие от авиаперевозок, по большинству популярных направлений на поезде «Туту.ру» фиксирует рост среднего чека. Например, билеты из Москвы в Нижний Новгород подорожали на 15%, уточнили в сервисе.