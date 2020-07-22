Помпео предупредил о возможных мерах против Китая

Вашингтон ясно доводит до Пекина, каких шагов от него ждут на международной арене и готов принимать меры, если эти действия не будут выполнены. Об этом 22 июля заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы ясно излагаем свои ожидания, касающиеся того, как следует вести себя Коммунистической партии Китая. И, когда она не поступает таким образом, мы собираемся предпринимать действия, защищающие американский народ», — передает его слова агентство Bloomberg.

Помпео отметил, что Китай совершает кражу американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах, что наносит гигантский ущерб экономике США. Он подчеркнул, что это стоило «сотен тысяч рабочих мест».

21 июля США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что это не соответствует международному праву и дипломатическим нормам. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, требование закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне было вызвано необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.

18 июля глава МИД Китая Ван И в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым завил, что США «лишились разума, морали и авторитета» и доводят до крайности политику односторонних действий, эгоизм и запугивание.

Отношения между США и КНР обострились в 2018 году. Тогда между двумя странами началось торговое противостояние: Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры. Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса. Китайские власти отрицают причастность, указывая на естественное происхождение инфекции и принятые вовремя меры.

Еще одной темой для разногласий между двумя государствами стала ситуация в Гонконге. 14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для региона и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить его автономию. В ответ замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду.