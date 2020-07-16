МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу

Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом китайское внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте в среду, 15 июля.

Чжэн Зегуан отметил, что действия США злонамеренно оскорбляют закон о нацбезопасности Гонконга. Он назвал санкции в отношении китайских граждан и предприятий грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений. Также Цзэгуан заявил, что Китай решительно выступает против этого и осуждает действия США.

Кроме того, замминистра добавил, что для защиты своих законных интересов Китай примет необходимые меры реагирования на правонарушения Соединенных Штатов, включая введение санкций в отношении соответствующих субъектов и отдельных американских лиц.

Как пишет ТАСС со ссылкой на официальную страницу МИД КНР в социальной сети WeChat, Цзэгуан уточнил, что у Белого дома еще есть время, чтобы одуматься и исправить ситуацию. Он посоветовал американским властям немедленно внести коррективы относительно предпринятых шагов, перестать клеветать на Китай, а также отказаться от дальнейших провокаций.

14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить автономию региона.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, описанную автором романа-антиутопии «1984» Джорджем Оруэллом.

Вместе с тем, в МИД РФ придерживаются позиции, что ситуация вокруг Гонконга — это внутреннее дело Китая и Москва выступает против попыток внешнего вмешательства.