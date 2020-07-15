Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
По его словам, отныне отношение Соединенных Штатов к Гонконгу будет таким же, как и к материковому Китаю — «никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий».
«В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие пошлины в отношении Китая», — сказал Трамп.
Трамп пояснил, что указ подписан в связи с решением китайских властей ограничить автономию Гонконга.
Ранее США уже предприняли ряд действий, включая сокращение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение Пекином нового закона о нацбезопасности в Гонконге.
Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность. Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов.