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Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ

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Фото: TASS/EPA/Oliver Contreras
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.

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По его словам, отныне отношение Соединенных Штатов к Гонконгу будет таким же, как и к материковому Китаю — «никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий».

«В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие пошлины в отношении Китая», — сказал Трамп.

Трамп пояснил, что указ подписан в связи с решением китайских властей ограничить автономию Гонконга.

Ранее США уже предприняли ряд действий, включая сокращение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение Пекином нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность. Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов.

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