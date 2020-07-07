Помпео сравнил действия Пекина в отношении Гонконга с антиутопией Оруэлла

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 6 июля, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, описанную британским писателем, автором романа-антиутопии «1984» Джорджем Оруэллом.

«В связи с тем, что чернила на драконовском Законе о национальной безопасности едва высохли, власти Гонконга теперь убирают книги из библиотек, запрещают политические лозунги и требуют цензуру в школах. США осуждают эти оруэлловские посягательства на права и свободы жителей Гонконга», — заявил Помпео в Twitter.

With the ink barely dry on the draconian National Security Law, HK authorities are now removing books from libraries, banning political slogans, and requiring censorship in schools. The U.S. condemns these Orwellian assaults on the rights and freedoms of the Hong Kong people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2020.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначены четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность. Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов.

1 июля глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал закон о нацбезопасности грубым нарушением декларации о передаче Гонконга КНР. Китай нарушает свои обещания и идет против своих обязательств перед международным сообществом, считает он.

Гонконг был захвачен Великобританией в 1842 году. В 1898 году, согласно Нанкинскому договору, Великобритания официально арендовала большую часть региона (так называемые «Новые территории») на 99 лет. Таким образом, до 1997 года область была британской колонией. После окончания действия документа район снова вошел в состав Китая на правах суверенитета. Гонконгу предоставлена широкая автономия до 2047 года.