Помпео сравнил действия Пекина в отношении Гонконга с антиутопией Оруэлла

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 6 июля, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, описанную британским писателем, автором романа-антиутопии «1984» Джорджем Оруэллом.

«В связи с тем, что чернила на драконовском Законе о национальной безопасности едва высохли, власти Гонконга теперь убирают книги из библиотек, запрещают политические лозунги и требуют цензуру в школах. США осуждают эти оруэлловские посягательства на права и свободы жителей Гонконга», — заявил Помпео в Twitter.

With the ink barely dry on the draconian National Security Law, HK authorities are now removing books from libraries, banning political slogans, and requiring censorship in schools. The U.S. condemns these Orwellian assaults on the rights and freedoms of the Hong Kong people.