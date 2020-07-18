МИД КНР заявил о потере США разума и авторитета

США используют пандемию коронавируса для того, чтобы дискредитировать другие страны. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщается на сайте МИД КНР в субботу, 18 июля.

По словам китайского министра, Соединенные Штаты «лишились разума, морали и авторитета» и доводят до крайности политику односторонних действий, эгоизм и запугивание.

Ван И отметил, что именно Вашингтон «создает горячие точки и противостояния в международных отношениях».

«США по отношению к Китаю возрождают «маккартизм» и устаревший «менталитет холодной войны», умышленно провоцируя идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. Пекин не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил Вашингтона, а будет решительно отстаивать свои интересы и авторитет страны», — приводит сайт слова главы китайского МИДа.

Министр добавил, что Москва и Пекин должны продолжать продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения и работать вместе со странами, которые «занимают объективную и справедливую позицию». Только так, по его словам, получится противостоять действиям, которые нарушают международный порядок, совместно поддерживать глобальный мир и стабильность, защищать международную справедливость.

Ранее, 14 июля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения китайского руководства ограничить автономию региона.

На следующий день МИД Китая сделал представление американскому послу в Пекине Терри Брэндстеду после подписания. В ведомстве заявили, что действия США злонамеренно оскорбляют закон о нацбезопасности Гонконга и являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР, а также серьезно нарушают международное право.

Ранее, 30 июня, вступил в силу закон о нацбезопасности Китая. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.