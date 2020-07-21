Аваков раскрыл подробности о вооружении захватившего автобус в Луцке

Захвативший автобус с пассажирами в Луцке мужчина был вооружен автоматом, пистолетом и гранатой, сообщил на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков.

«У него действительно был пистолет и автомат. У него действительно была одна граната боевая. Поэтому угроза была», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

В то же время СМИ опубликовали кадры арсенала преступника, на них видны две боевые гранаты.

Днем 21 июля вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус в Луцке (Волынская область). Он удерживал заложников около 12 часов. При этом злоумышленник сам связался с полицией, представился Максимом Плохим (настоящее имя, по данным СМИ, Максим Кривош) и сообщил о наличии взрывчатки и оружия.

В соцсетях мужчина потребовал от ряда украинских политиков, прокуроров и судей признать свою преступную деятельность и объявить себя террористами. Кроме того, Кривош настаивал на том, чтобы все посмотрели документальный фильм о защите природы «Земляне».

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался, и силовики провели операцию по его задержанию. Мужчине назначена психиатрическая экспертиза. Освобождено 13 заложников, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, задержаны несколько сообщников Кривоша.