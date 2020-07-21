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Силовики задержали сообщников захватчика автобуса с людьми в Луцке

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Фото: REUTERS/Tetiana Hrishyna
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У мужчины, захватившего ранее во вторник, 21 июля, заложников в автобусе в украинском Луцке, были сообщники. Некоторые из них уже задержаны. Об этом заявил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий, пишет издание «Страна.ua».

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По его словам, злоумышленник заранее готовился к совершению нападения.

«Готовился (к преступлению. — Ред.), у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны», — заявил он на брифинге по итогам проведения операции по освобождении заложников, не уточнив при этом количество злоумышленников.

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков также в ходе брифинга сообщил, что силовики задержали в Харькове человека, с которым злоумышленник имел «деловые» контакты. У него обнаружили несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку, передает информационное агентство УНИАН.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

Как уточнили украинские СМИ, захватчика зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. МВД Украины в свою очередь сообщало о том, что злоумышленник ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

Мужчина решил отпустить заложников после разговора с президентом страны Владимиром Зеленским.

Заложники покинули автобус после того, как спецназ повалил мужчину на землю и заломил ему руки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Как заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, захватчику проведут психическую экспертизу, а также изберут меру пресечения. Он также уточнил, что злоумышленнику вменяется не только захват заложников, но и террористический акт.

По его словам, преступник может получить не пожизненное, а длительный срок заключения, так как погибших в результате инцидента нет.

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