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Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса.

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В своем Telegram-канале глава государства отметил, что никто из заложников не пострадал и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении.

«Мы не потеряли никого… Все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы, меняли их, учитывая ситуацию», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что жизнь человека — важнейшая ценность, и терроризму нет места ни в одной стране.

В то же время в офисе президента подчеркнули, что Зеленский провел телефонные переговоры со злоумышленником, в результате чего были освобождены три человека: ребенок, пенсионерка и беременная женщина. Сразу после того, как президент выполнил условие захватчика и опубликовал видеообращение к украинцам с призывом смотреть фильм «Земляне», злоумышленник заложников отпустил и сдался.

В этот момент силовики провели операцию по его задержанию. В общей сложности освобождено 13 человек.

Захват автобуса произошел более 11 часов назад 21 июля. Злоумышленник сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим (настоящее имя Максим Кривош) и сообщил о наличии взрывчатки и оружия.

Мужчина выразил недовольство ситуацией в стране, а в соцсетях потребовал от депутатов, прокуроров, судей и министров признать себя террористами. Кроме того, от Зеленского он потребовал записать видеообращение.

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. По данным МВД, взрывных устройств в автобусе не обнаружено.

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