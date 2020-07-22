В мире животных: как живет башкирский отшельник

Умывается отшельник только раз в месяц. «Мне нельзя, — говорит. — Как умоюсь, обязательно какое-нибудь несчастье будет». У врача он был в последний раз во время службы в армии — на медосмотре. А теперь медицинская помощь ему не требуется: лучшее средство и от проблем с сердцем, и от судорог, и от зубной боли — это травы и чистая вода, без газа и добавок. «Но надо знать, когда собирать и где. Траву в кружку положишь, кипятком зальешь — и вот у тебя самое хорошее лекарство...»