Дальний мир: как пробраться в Тофаларию

Тофаларский язык был занесен ЮНЕСКО в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. К 1990-м годам им владели всего несколько десятков человек. Однако сейчас язык, не имевший до 1988 года письменности, включен в школьную программу, а для взрослых в Алыгджерском этноцентре открыт языковой клуб