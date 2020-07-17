Дальний мир: как пробраться в Тофаларию

Тофалария — территория проживания одноименной коренной малочисленной народности, расположенная на склонах Восточного Саяна. Первые упоминания о скотоводах-кочевниках, живущих восточнее Енисея, относятся к V веку. В 1920-е, при переводе на оседлый образ жизни и принудительном переселении, они осели в основном в трех населенных пунктах: Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха. Как сейчас живут тофалары — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Тофалары живут очень обособленно. Добраться до них можно только по воздуху, а зимой — по льду реки
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В административном центре — селе Алыгджер — есть свой аэродром, точнее, вертолетная площадка
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Численность тофаларов с конца XVII века практически не менялась — их насчитывалось не более 500 человек. В последние десятилетия эта цифра перевалила за 700
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В кочевые времена главным занятием тофаларов были оленеводство и охота на таежных зверей. После переселения их пытались приучить к землепашеству и животноводству, но неудачно. Постепенно кочевники перешли к лезозаготовке, деревообработке, плотницким, печным и отделочным работам. А основой хозяйственной деятельности остались традиционные таежные промыслы и оленеводство
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Домашний питомец одного из местных жителей — волк
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Алыгджере есть своя школа. Правда, предмета «оленеводство» в программе больше нет. К большому сожалению местных учителей, навык теряется
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Изъятые из программы традиционные тофаларские виды промыслов планируют заменить на обучение работе с кожей и мехом, остающимися после охоты
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Охоте детей начинают учить с 12 лет. В местном доме культуры они осваивают национальные танцы и учатся делать украшения из бисера и бересты
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Тофалары разводят особую породу оленя карагасского, который отличается большой выносливостью. Раньше в селе было большое стадо — не менее 500 голов. Их мясо, по утверждениям местных жителей, экспортировали даже в Японию
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
До сих пор некоторые охотники, как и их предки, ездят в тайгу на оленях, хотя многие уже пересели на лошадей
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Основой рациона тофаларов, как и всех кочевников, всегда было мясо — дичь и оленина. В качестве приправ использовались дикорастущие растения, ягоды, корни, кедровые орехи
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
У тофаларов очень богатый устный фольклор — сказки, легенды, предания, пословицы, поговорки. Они хорошо поют и рисуют
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Тофаларский язык был занесен ЮНЕСКО в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения. К 1990-м годам им владели всего несколько десятков человек. Однако сейчас язык, не имевший до 1988 года письменности, включен в школьную программу, а для взрослых в Алыгджерском этноцентре открыт языковой клуб
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