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Одни дома: как стать счастливым в заброшенной деревне

Пара пожилых испанцев не думает, что кто-то захочет жить так же
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Более 30 лет Хуан Мартин Коломер и его жена Синфороса Санчо живут в испанской деревне Ла-Эстрелья. Когда-то ее население составляло более 200 жителей, сейчас они остались вдвоем. Один день из жизни одинокой пары ― в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Ла-Эстрелья расположена в северо-восточной части Арагона, в центре пустыни Монегрос. Пески постепенно наступают, уничтожая пахотные земли в долине реки Эбро
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Люди начали покидать эти места и уезжать в города в конце 1930-х, после окончания гражданской войны. Территория, по площади в два раза превышающая Бельгию, осталась практически незаселенной, здесь встречаются только одиночные фермерские хозяйства
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Фото: REUTERS/Susana Vera
«Все ушли, а мы дураки, которые остались», ― смеется Синфороса, которой уже исполнилось 87
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Фото: REUTERS/Susana Vera
На каждый квадратный километр в этой местности приходится менее восьми человек. Преимущественно это люди в возрасте
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Висенте, сын Хуана Мартина и Синфоросы, был последним ребенком в Ла-Эстрелье. После того как единственный деревенский учитель уехал, школа закрылась, и ему приходилось каждый день ходить в соседнюю деревню
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Фото: REUTERS/Susana Vera
«Там, где нет детей, нет жизни», ― говорит 86-летний Хуан Мартин
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Пара живет на пенсию около €1,2 тыс. в месяц. Они держат кроликов и кур, а за остальными продуктами ездят в соседний город. Еду готовят на газовой плите или на огне
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Еще 10 лет назад, в тех редких случаях, когда жителям Ла-Эстрельи нужно было искусственное освещение, они пользовались масляными лампами. Теперь у них есть солнечные батареи и электричество
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Фото: REUTERS/Susana Vera
«Мы всегда жили так, ― говорит Синфороса. ― Когда холодно, мы разводим огонь, ночью спим под теплыми одеялами. Если у вас есть куры, кролики и земля, вы справитесь»
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Фото: REUTERS/Susana Vera
«Здесь никогда не было телефонной линии, а мобильный ловит только на кладбище», ― рассказывают супруги
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Фото: REUTERS/Susana Vera
Никто из них не скучает по обществу и общению с соседями. Несмотря на то что у пары есть дом в соседней Вильяфранке, они ездят туда только для того, чтобы навестить Висенте и его семью
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Фото: REUTERS/Susana Vera
«Мы выросли в одиночестве, и нам это нравится», ― признаются старики, но не думают, что кто-то захочет здесь жить так же, как они
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Фото: REUTERS/Susana Vera
«Ла-Эстрелья умрет вместе с нами», ― уверены последние жители деревни
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