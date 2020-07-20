Африканское кольцо: как россияне возвращались домой с Черного континента

Россия помогла вернуться домой из Африки всем соотечественникам, которые этого хотели. В дальнейшем Москва будет вывозить их уже точечно. Об этом «Известиям» сообщил и.о. замдиректора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин . Пассажиры вывозного рейса и их родственники рассказали, как пандемия разлучила семьи и превратила запланированный отдых в кромешный ад , а также о том, как диппредставительства на континенте помогали решить эти проблемы. А глава ДИП МИД РФ Мария Захарова поделилась с «Известиями» самой запомнившейся историей возвращения на родину.

100 часов в небе

В третьем часу ночи 20 июля самолет с возвращающимися на родину россиянами наконец приземлился в аэропорту Шереметьево. Авиалайнеру пришлось проделать немалый путь — пять дней, семь стран и порядка 100 часов в небе. Сложнейший по логистике вывозной рейс, который дипломаты прозвали «Африканским кольцом», охватил Танзанию, Либерию, Гану, Камерун, Уганду, Кению и Иорданию . Чтобы добраться до дома, в эти страны также приехали два соотечественника из Эфиопии и пять — из Мозамбика.

Благодаря этому турне на борту собрались 197 россиян , сообщил на пресс-подходе в аэропорту исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин, проехавший весь африканский маршрут. В самолете также оказались пять украинцев и три казаха, которых при поддержке посольств вернут на родину.

Спецбортом удалось попутешествовать даже животным . Одному крупному псу на протяжении всего полета пришлось находиться в грузовом отделе. Однако про него ни на секунду не забывали и периодически навещали. Маленькой собачке повезло чуть больше — она смогла лететь в салоне вместе с хозяевами.

Несмотря на то что за плечами пассажиров интересная, но изнурительная поездка, на этом всё не заканчивается. Всем им и экипажу в составе 20 человек предстоит уйти на самоизоляцию . Требование не пользуется популярностью среди путешественников, однако большинство из них понимает, что это необходимая мера безопасности.

На сегодня Россия вывезла из Африки почти всех соотечественников, которые хотели вернуться домой, считает Денис Микерин. Больше Москва не будет устраивать турне по континенту, работа продолжится в точечном формате . При этом дипломат признал, что достаточно сложно определить, сколько россиян еще планирует попасть на родину.

— Сейчас мы вывезли из стран по всему миру порядка 55 тыс. человек, хотя изначально речь шла о 30 тыс., — сообщил он «Известиям».

Каждый путь возвращения этих людей уникален. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий», призналась, что больше всего ей запомнилась история девушки Лоры из Камеруна, с которой она активно общалась несколько месяцев . За это время наша соотечественница пережила целый круговорот событий. Сначала она выехала в Африку со своим мужем, местным жителем, для продления его документов. Потом, когда началась пандемия, боролась за то, чтобы вернуться в Россию. Затем в личной жизни произошли драматические изменения, и она была вынуждена бороться уже за свое существование. Но в конце концов 20 июля Лора смогла добраться до дома.

— Мы ей помогали. Она стала активистом нашей местной диаспоры . Лора активно описывала всё, что происходит, и я переживала вместе с ней. Она прислала мне видео из остановки в Танзании со словами: «За четыре месяца это самый счастливый день в моей жизни». Чувство восторга, которое ее переполняло, дорогого стоит, — считает Мария Захарова.

С любимыми не расставайтесь

Во время пандемии многие жалуются на закрытие границы, потому что не могут провести отпуск там, где хотят. Однако для некоторых эта ограничительная мера имеет намного более существенные последствия. В зоне прилета вывозной рейс с нетерпением ожидал россиянин Роман Кашигин . Последние 11 лет он жил в Уганде и управлял туристической компанией. В начале года ему по работе пришлось одному съездить в Мьянму, однако потом вернуться в Африку так и не удалось . Мужчине пришлось лететь в Россию с пересадкой в Таиланде.

В Уганде у него осталась семья: жена Оливия, местная жительница, и двое маленьких детей — мальчик Сава и девочка Дельфина. С большим трудом и благодаря работе дипломатической службы родственникам Романа удалось попасть на спецборт.

— Сейчас жду супругу и детей с самолета. Я не видел их с февраля, очень соскучился . Сейчас проще — есть интернет и соцсети, но всё же, — признался «Известиям» мужчина.

Семейного воссоединения ждала и Ольга, встречавшая в Шереметьево своего отца, которого не видела уже 14 месяцев. Мужчина работал старшим механиком на грузовом корабле в Гане . Еще до карантина у него начались проблемы, рассказала «Известиям» девушка. Логистическая компания перестала обслуживать рейсы, и он по факту остался без заработка и не мог покинуть судно. К счастью, российское представительство помогло решить проблему семьи и отправить мужчину в Москву.

В своем чемодане моряк привез не только личные вещи, но и те, которые принадлежали умершему капитану корабля. Их он планирует передать родственникам мужчины.

Заложником Африки стал и начальник стройки в Камеруне Дмитрий Алексейченко, надеявшийся вернуться еще в мае.

— Я названивал в МИД и обращался в консульства. Всех просил и умолял. Наконец это случилось . Но по факту два месяца жизни выкинуто, — поделился он с «Известиями».

Сейчас, по его словам, в Камеруне и в целом в Африке всё спокойно. Из-за пандемии есть только незначительные ограничения и рекомендации — далеко не везде — о соблюдении дистанции и ношении масок.

В схожей ситуации, но в другой стране оказался начальник горнорудного объекта Иван. Как рассказал «Известиям» мужчина, в конце весны, когда традиционно начинается сезон дождей в Либерии, он планировал вернуться на родину. Однако из-за общемирового кризиса планы изменились . Три месяца он пытался приехать в Россию, и в итоге ему это удалось.

Заложниками ситуации стали также пассажиры, решившие побаловать себя экзотическим отпуском в Африке, который в одночасье превратился в ад на земле.

— Отдохнули две недели в Кении, а потом застряли. Пришлось экономить на всем, но мы справились. Под рукой было море. Нашли дешевое жилье. Помогали местные жители , — поделился с «Известиями» турист Владимир Ромашин.

Истории других пассажиров рейса менее драматичны. Некоторые решили воспользоваться «счастливым билетом» — пролететь полсвета за счет государства, хотя и были не прочь остаться на африканском континенте.

— Я часто тусуюсь в Кении, мне там нравится. Вернулся, потому что рейс бесплатный. Да и деньги пора зарабатывать . Полет был хороший. Мы еще останавливались в Танзании — там нам за отель заплатили, — рассказал «Известиям» пассажир спецборта Леонид.

Россиянин признался, что это путешествие ему понравилось и он запомнит его надолго.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение. Пока перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.