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Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Самолет с возвращающимися на родину гражданами из нескольких стран Африки и из Иордании приземлился в московском аэропорту Шереметьево в понедельник, 20 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил дипломат Денис Микерин.

По его словам, рейс RL9912 приземлился в Шереметьево в 02.14. Всего на борту находилось 205 пассажиров, из которых 197 российских граждан, пять граждан Украина и еще три гражданина Казахстана.

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Больше всего среди вернувшихся москвичей — 38 человек. Остальные пассажиры из Санкт-Петербурга, Самары, Нижневартовска и других российских городов. Микерин поблагодарил МИД России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) за помощь в организации рейса, пишет ТАСС.

Отмечается, что самолет пробыл в пути 100 часов, чтобы вывезти россиян из шести африканских стран, в том числе Ганы, Камеруна, Кении, Либерии, Танзании и Уганды, а также из Иордании, которая стала последней остановкой лайнера перед отправлением в Россию.

15 июля сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала документ, сохраняющий 14-дневную изоляцию для всех лиц, прибывающих в Россию вывозными международными рейсами.

10 июля Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Кроме того, тогда же стало известно, что ведомство направило в ряд стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности и при соблюдении ряда эпидемиологических критериев.

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По последним данным, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 746 369, скончались 11 770 пациентов, выздоровели 523 249 человек.

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