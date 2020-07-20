Более 350 россиян вылетели вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву

Более 350 российских граждан вылетели вывозным рейсом из американского Нью-Йорка в Москву в воскресенье, 19 июля. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, пассажирами самолета стали 367 человек, в том числе семь младенцев. Кроме того, данным рейсом в Москву отправились 68 человек, которым по неотложным причинам необходимо было отправиться на родину, цитирует дипломата «Интерфакс».

Также Антонов отметил, что всего за время вывозных рейсов в связи с распространением коронавирусной инфекции из США в Россию смогли вернуться почти 5 тыс. российских граждан.

Ранее 20 июля сообщалось, что самолет с возвращающимися на родину гражданами из нескольких стран Африки и из Иордании приземлился в московском аэропорту Шереметьево.