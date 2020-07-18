Минобороны проинформировало иностранных партнеров о внезапной проверке войск

Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск. Об этом сообщил журналистам замглавы российского оборонного ведомства, генерал-полковник Александр Фомин, передает ТАСС в субботу, 18 июля.

По словам Фомина, министерство «в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам» сообщило об этом заграничным партнерам.

«Категорически отвергаю какую-либо связь между проводимыми Вооружёнными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе», — сказал замминистра обороны, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, этим проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Замглавы Минобороны добавил, что в понедельник, 20 июля, он проведет брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором им подробно расскажут о ходе проведения внезапной проверки.

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