Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана, он выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией конфликта. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — сказал представитель Кремля.

Вооруженные столкновения военнослужащих начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

16 июля войска Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 июля призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. В Кремле также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.