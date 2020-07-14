В Турции заявили об отсутствии погибших при подрыве патруля в Идлибе

Никто не погиб в результате взрыва, который прогремел во вторник в сирийском Идлибе во время совместного патрулирования военнослужащих России и Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте турецкого оборонного ведомства 14 июля.

«Пытающиеся подорвать усилия по обеспечению мира и безопасности в Идлибе террористы совершили нападение при помощи заминированного автомобиля на 21-й Объединенный патруль Турции и России. В результате атаки были частично повреждены два автомобиля, но обошлось без человеческих жертв», — отмечается в сообщении.

Российско-турецкое патрулирование будет продолжено с учетом всех необходимых мер.

Ранее, во вторник, в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) сообщили, что трое российских военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства на пути следования колонны в Идлибе. В результате патрулирование приостановили.

В интернете появилось видео, на котором был запечатлен момент подрыва российского патруля. По данным телеканала РЕН ТВ, подтверждения подлинности этого видео нет.

Боевики периодически пытаются напасть на российские базы в Сирии. 23 июня средства ПВО уничтожили два ударных дрона. Позже, 11 июля, два отряда террористов атаковали позиции сирийских военных в Идлибе, но нападение удалось отбить.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. Антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в городах страны, а потом переросли в вооруженный конфликт.