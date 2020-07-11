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ЦПВС сообщил об отбитой атаке боевиков на позиции армии САР в Идлибе

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Фото: ТАСС/Zuma
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Два отряда боевиков атаковали позиции сирийских военных в Идлибе, нападение отбито. Об этом сообщил на брифинге в субботу, 11 июля, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

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«Около 09:30 10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населенного пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран–Кара-Джагес (провинция Идлиб)», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, сирийские военные подразделения смогли отбить атаку и нейтрализовали восемь боевиков. При этом среди солдат САР никто не пострадал.

За последние сутки не было зафиксировано других нападений со стороны подконтрольных турецким властям вооруженных формирований, отметили в ЦПВС.

8 июля Щербицкий заявил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию в населенных пунктах Сирии с использованием неизвестного отравляющего вещества.

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