ЦПВС сообщил об отбитой атаке боевиков на позиции армии САР в Идлибе

Два отряда боевиков атаковали позиции сирийских военных в Идлибе, нападение отбито. Об этом сообщил на брифинге в субботу, 11 июля, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Около 09:30 10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населенного пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран–Кара-Джагес (провинция Идлиб)», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, сирийские военные подразделения смогли отбить атаку и нейтрализовали восемь боевиков. При этом среди солдат САР никто не пострадал.

За последние сутки не было зафиксировано других нападений со стороны подконтрольных турецким властям вооруженных формирований, отметили в ЦПВС.

8 июля Щербицкий заявил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» готовят провокацию в населенных пунктах Сирии с использованием неизвестного отравляющего вещества.