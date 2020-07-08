ЦПВС сообщил о подготовке боевиками провокации в Сирии

Боевики готовят провокацию в населенных пунктах Сирии с использованием неизвестного отравляющего вещества. Об этом в среду, 8 июля, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия», — приводит его заявление ТАСС.

Щербицкий уточнил, что боевики в специальной лаборатории в городе Сармада изготовили по меньшей мере 15 самодельных взрывных устройств с неизвестным отравляющим веществом.

4 июня Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора РФ Игоря Краснова и признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Она была основана в январе 2017 года и возглавляется боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры». Организация насчитывает около 20 тыс. боевиков, которые ведут террористическую деятельность на территории сирийской провинции Идлиб.