Трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве в Сирии

Трое российских военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на пути следования колонны в Сирии. Об этом 14 июля сообщили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

Инцидент произошел во вторник около 8:50 (мск) в ходе совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части провинции Идлиб. В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

«Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — сообщили в ЦПВС.

В настоящее время патрулирование приостановлено. Российское командование совместно с турецкими коллегами и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в Идлибе боевиков к нападению на колонну.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отбили атаку боевиков, совершенную с применением двух ударных беспилотников, на авиабазу Хмеймим в Сирии. Жертв и разрушений в результате нападения нет, база функционирует в обычном режиме.

Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы.