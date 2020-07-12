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Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Российские средства противовоздушной обороны отбили 11 июля атаку боевиков, совершенную с применением двух ударных беспилотников, на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

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Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате нападения нет, база функционирует в обычном режиме.

«Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 километров от авиабазы», - сказал Щербинский 12 июля на брифинге, отметив, что атака осуществлялась с северо-восточного направления.

Боевики регулярно предпринимают попытки нападения на российские базы в Сирии. 23 июня средства ПВО также уничтожили два ударных дрона.

Тогда запуск беспилотников проводился с подконтрольной бандформированиям зоны в районе Идлиба — долины Эль-Габ.

Кроме того, 11 июля два отряда террористов атаковали позиции сирийских военных в Идлибе, нападение было отбито.

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