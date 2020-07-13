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Москва назвала решение по Святой Софии внутренним делом Турции

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Фото: РИА Новости/Бурджу Окутан
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Решение Анкары сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле является внутренним делом Турции, в которое никто не должен вмешиваться. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

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«В целом мы исходим из того, что речь идет о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться. Вместе с тем обращаем внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации», ― подчеркнул он.

Накануне президент торгово-промышленной палаты греческого города Пирей Василис Коркидис призвал бойкотировать турецкие товары из-за ситуации вокруг собора Святой Софии.

Кроме того, официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас объявил, что Афины будут добиваться введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС из-за смены музейного статуса собора.

Указ о превращении собора Святой Софии в мечеть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 июля.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь, а в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор был построен в 532–537 годах в Византийской империи. После завоевания страны в 1453 году храм стал мечетью, а в 1935 году правительство Турции сделало его музеем.

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