«Завоевание Константинополя 2.0»: Айя-София стала мечетью

Один из главных символов христианского мира — собор Святой Софии, который ежегодно посещают несколько миллионов человек, вновь превратили в мечеть. Соответствующее решение было принято Госсоветом Турции, высшим судом страны, в пятницу, 10 июля. За свою полуторатысячелетнюю историю этот выдающийся памятник несколько раз менял свой статус. Во времена Византии он был христианским храмом, в Османской империи мечетью, а в современной Турции с 1935 года и до сегодняшнего дня являлся музеем, признанным вдобавок памятником ЮНЕСКО. Что стоит за инициативой турецких властей и как на это реагируют в других странах — в материале «Известий».

В другом статусе

«Турецкие журналисты со ссылкой на источники в правительстве заявляют, что государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть, отменяя таким образом решение кабинета министров от 1934 года» — такую новость в четверг сообщил турецкий журналист Рагып Сойлу в своем Twitter. Официально о смене статуса собора объявили на следующий день.

Журналисты телеканала A Haber с самого утра 10 июля передавали новости с площади с видом на Святую Софию. Главная интрига была в том — сообщат ли власти о своем решении относительно статуса храма-музея до пятничной молитвы, во время или же после нее. Ходили слухи, что заявление сделают и вовсе через пять дней — 15 июля состоится четвертая годовщина попытки госпереворота.

Само заседание государственного совета Турции — высшего административного суда страны, куда граждане могут подать апелляцию, проходило 2 июля. Однако о чем там в итоге договорились, тщательно скрывали последующие восемь дней. Вопрос о превращении Айя-Софии в мечеть поднимался с 1934 года неоднократно — после того как совет министров Турецкой Республики решил превратить Святую Софию в музей, граждане страны неоднократно направляли петиции. Но государственный совет последовательно их отклонял . «Мы были уверены, что суд и на этот раз будет против», — рассказал «Известиям» стамбульский врач по имени Кюршат.

Завоевание Константинополя 2.0 Собор Святой Софии, гравюра 1888 года Фото: Internet Archive Book Images

О том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задумал сделать из музея мечеть, стало известно еще в конце марта прошлого года. Предложение турецкий лидер сделал под благовидным предлогом — «дать возможность верующим разных конфессий посещать святыню бесплатно». Ведь сейчас вход в этот музей стоит порядка $10. Однако оппоненты сразу разглядели в этом очередной шаг в сторону исламизации светской республики.

Правительство ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым 73,3% респондентов одобряют решение превратить музей в мечеть. Впрочем, французская газета La Croix поясняет, что именно столько турок «поддерживают открытие древнего византийского храма для молитвы, но они выступают против превращения его в мечеть».

Без учета мнения других стран

То, что глава государства покусился на некогда самый большой храм в христианском мире, вызвало гневные отклики за пределами Турции. В частности, власти Греции — фактической наследницы павшей Византийской империи — решение о возможном превращении Святой Софии в мечеть встретили в штыки.

В парламентской партии «Греческое решение» призвали Афины «дать жесткий ответ». Это аналогично превращению дома Кемаля Ататюрка в Салониках, где родился первый президент Турецкой Республики, «в памятник понтийского эллинизма, в музей памяти геноцида понтийцев», заявил представитель партии Танасис Милонас. Отношения Афин и Анкары и так находятся на пределе из-за спора о добыче нефти и газа у берегов Кипра. Министр обороны Никос Панайотопулос и вовсе заявил, что Греция «готова к военному конфликту с Турцией».

Завоевание Константинополя 2.0 Президент Турции Эрдоган в соборе Святой Софии в Стамбуле Фото: REUTERS/ Kayhan Ozer/Turkish Presidential Press Office

Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение собору Святой Софии статуса мечети создает угрозу для всей «христианской цивилизации» и «отзовется глубокой болью в русском народе». Он отметил, что русский народ по-прежнему считает собор Святой Софии великой христианской святыней. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу Софийского собора. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих туристов, включая россиян, собор не только имеет значение как шедевр мировой архитектуры, но и несет «сакральную, духовную ценность». «Рассчитываем, что всё это будет учитываться нашими турецкими партнерами», — добавил чиновник.

В США призвали турецкие власти сохранить за собором статус музея «как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия» и оставить его доступным для всех. По словам госсекретаря Майка Помпео, статус музея позволяет людям со всего мира получать доступ к этому «великолепному достижению». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на это ответил довольно резко, заявив, что его страна «вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнения других стран» .

Дальновидный Ататюрк

Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Для христиан по всему миру, в том числе для российских, этот храм имеет большое значение. Согласно легенде, именно здесь послы князя Владимира впечатлились красотой богослужения, что повлияло на решение будущего равноапостольного святого сделать Русь христианской. А в 1054 году кардинал папы римского Гумберт вручил патриарху Константинопольскому Михаилу Керуларию документ о его отлучении от церкви: это привело к разделению христианской церкви на православную и католическую.

На протяжении веков собор оставался самым большим православным храмом в мире — символом могущества Византийской империи. Но после завоевания Константинополя турками в 1453 году храм превратился в главную мечеть Османской империи, для этого к нему пристроили четыре минарета. В 1934 году Ататюрк решил сделать из Святой Софии музей, сохранив и христианские, и мусульманские элементы убранства. Официально храм открыл двери как музей 1 февраля 1935 года. В 1985 году Айя-Софию признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Завоевание Константинополя 2.0 «Деисус». Мозаика в южной галерее храма Святой Софии. Третья четверть XIII века Фото: Global Look Press/Jochen Tack

«Ататюрк был очень дальновидным политиком. Превращение здания Айя-Софии из мечети в музей стало важным символом примирения православия и ислама внутри Турецкой Республики. В 2019 году собор Святой Софии стал самой популярной достопримечательностью, его посетили 3 млн туристов, в основном это иностранцы. Превращение музея в мечеть негативно скажется как на имидже Турции, так и на туристической отрасли, которая сейчас из-за пандемии и так сильно пострадала», — рассказал «Известиям» турецкий политолог Серкан Демирташ.

Эрдоган поручил своей Партии справедливости и развития изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть, призвав их не торопиться и «быть внимательными». Глава государства также подчеркнул необходимость того, что Святая София должна быть открыта для туристов, как находящаяся напротив нее Голубая мечеть.

Французский эксперт Жан Марку считает, что самым оптимальным в данном случае был бы «определенный гибридный статус»: мечеть по пятницам, музей — всё остальное время. «Это позволило бы не лишать страну таких необходимых доходов от туристов», — уверен специалист.

Отец новой современной Турции

Придя к власти в 2002 году, Партия справедливости и развития (ПСР) заручилась поддержкой религиозных групп. Лидер ПСР Эрдоган всегда подчеркивал, что он истинный мусульманин: соблюдает пост, не употребляет алкоголь и посещает мечеть. В результате консервативный электорат стал регулярно поставлять Эрдогану и его партии голоса на выборах.

Глава государства также примеряет на себя роль мусульманского лидера. Для мобилизации масс он активно прибегает к риторике в стиле неоосманизма — возрождения турецкого, «османского» могущества. «Возвращение храму статуса мечети позволило бы несколько стереть наследие Ататюрка. Его превращение Айя-Софии в музей в 1934 году вместе с запретом фески, сменой алфавита и установлением равенства мужчин и женщин было частью реформ по секуляризации общества и формированию светского государства Мустафы Кемаля», — полагает Жан Марку.

Из находящихся на территории Турции зданий Айя-Софии стали вновь делать мечети в 2010-е, отмечает The American Conservative. В начале 2013 года церковь Святой Софии в Трабзоне открылась как мечеть. На протяжении полувека это был музей с восстановленными там византийскими фресками. За два года до этого здание собора Святой Софии, находящегося в турецком городе Изник, также превратили в мечеть. Похожая ситуация произошла и с храмом святой Софии в Никосии — на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Теперь этот самый значительный памятник готики в северной части Кипра — мечеть Селимие.

Завоевание Константинополя 2.0 Храм Святой Софии в Трабзоне Фото: commons.wikimedia.org

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков уверен, что сегодня Эрдоган пересматривает наследие Ататюрка, становится новым Ататюрком, отцом новой современной Турции. С точки зрения цивилизационного наследия это не очень дружественный шаг, полагает эксперт: «Это завоевание Константинополя 2.0 на современном этапе. Турция пытается позиционировать себя как одного из ключевых игроков в трех мирах, в так называемом тюркском мире, новоосманском мире и в исламском мире. И в этой связи Турецкой Республике важно делать символичные шаги, направленные на то, чтобы показать свое величие в этих трех мирах. Один из таких шагов — это превращение собора Святой Софии в мечеть» .

Тюрколог отмечает, что Турция стремится показать себя в качестве независимого игрока в мусульманском мире, а также консолидировать консервативный электорат вокруг правящей элиты, поскольку в настоящее время есть большая угроза его раскола. «На последующих выборах это может привести к существенному расколу внутри парламента и внутри общества», — считает политолог.

Аватков отмечает, что для России превращение собора Святой Софии в мечеть может иметь несколько последствий. «С одной стороны, это демонстрирует, что Турция стала более консервативной и ориентированной на национальные интересы и, что важнее, ценности. С другой — этот факт демонстрирует нам усиление консерватизма, направленного вовне, что неизбежно будет сказываться на политике Турции на постсоветском пространстве, не говоря уже о пространстве Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. А это теоретически может увеличить конфликтную базу Анкары с разными странами, в том числе с Москвой», — рассказал тюрколог «Известиям».