Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть. Об этом написал на своей странице в Twitter в четверг, 9 июля, турецкий журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве страны.

По его словам, о смене статуса собора официально должны объявить 10 июля.

О том, что власти Турции рассматривают вопрос об изменении статуса собора Святой Софии, стало известно 2 июля. Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео, а также Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу Софийского собора.

Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Примерно тысячу лет он являлся самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году был признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.