Под сенью Божественной Мудрости

Ровно 1480 лет назад, 27 декабря 537 года, в Константинополе был освящен Храм Святой Софии. Его построили при императоре Юстиниане. Когда государь вошел в собор, он тихо произнес: «Смотри, Соломон, я превзошел тебя!», - подразумевая, что его храм оказался краше и величественнее ветхозаветного Иерусалимского. Почти тысячу лет Святая София была самым большим храмом в мире, внушая трепет и уважение перед православной Византией, и погибла вместе с империей, чтобы уже на следующий день превратиться в главную мечеть Османской державы. А с 1935 года это музей, памятник мирового наследия ЮНЕСКО. Портал iz.ru — о самом знаменитом православном храме.

Этот храм – настоящее чудо. Невозможно поверить, что он создан полторы тысячи лет назад, но это именно так. Константинопольская София дала начало как своим «дочерям» в Киеве и Новгороде, так и множеству мечетей, которые строились, да и сегодня строятся по ее образу и подобию. Более тысячи лет, вплоть до постройки собора святого Петра в Риме, константинопольский храм был самым большим зданием на планете. Несмотря на свой возраст и те испытания, которые выпали на его долю. Рожденная как символ православной Византии, София пережила империю и стала одним из символов ислама, словно утверждая, что божественная мудрость выше конфессиональных предрассудков. А потом она стала музеем, оставаясь при этом местом поклонения как для христиан, так и для мусульман.

софия Собор Святой Софии Фото: Global Look Prees/fotototo

Мудрость божья

Начало великого созидания часто кроется в великом разрушении. Так было и с храмом Софии. Восстание, названное «Ника» (в переводе с греческого «побеждай» - таков был традиционный клич болельщиков на ипподроме), прокатилось по Константинополю, грозя смести имперскую власть с лица земли. Правитель Юстиниан и его супруга Феодора были окружены в своем дворце восставшими горожанами, на сторону которых перешли сенаторы и столичный гарнизон. Казалось, шансов уже нет, бунтари даже избрали нового императора. Но свершилось чудо. Сторонникам Юстиниана удалось внести раздор в ряды мятежников, а вскоре к городу подошли войска верных полководцев Велизария и Мунда. У них было совсем немного воинов, но решительным ударом они смели нестройные ряды бунтовщиков. Порядок был восстановлен, смутьяны жестоко наказаны.

софия Деталь византийской мозаики императора Юстиниана и его свиты Фото: Getty Images/ Richard T. Nowitz

Во время восстания город был сильно разрушен, в том числе, в огне погибла церковь Святой Софии, заложенная еще во времена Константина. Ровно через сорок дней после случившегося 13 января 532 года пожара, император Юстиниан повелел заложить на том же месте новый храм, который должен был стать самым большим и величественным сооружением на Земле, как подтверждение могущества императора и божественного благоволения ему. Храм был посвящен Божественной Софии как олицетворению вселенской премудрости, ведь Σοφία переводится с греческого как «знание» или «мудрость».

Существует предание, что ангел во сне явился Юстиниану и даровал ему план будущего храма. Не исключено, что император действительно участвовал в обсуждениях архитектурных проектов, но строили храм все же другие люди - Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. Траллы и Милет – древнейшие греческие города в Малой Азии, процветающие торговые и культурные центры. Анфимий, который был значительно старше коллеги, считался отличным математиком и механиком, а Исидор был превосходным зодчим, имел свою архитектурную школу в Александрии и Константинополе. Им понадобилось около двух месяцев для создания проекта и подготовки к строительству. Сами же работы, как точно указывают византийские летописи, продолжались 5 лет, 10 месяцев и 10 дней.

Византийский гений

Сказать, что это было грандиозное строительство – значит, ничего не сказать. На храм работала вся огромная империя. Из самых отдаленных уголков везли строительные материалы, в столицу съехались лучшие мастера, пять годовых бюджетов страны были полностью израсходованы на возведение собора. В этом нет чуда, скорее, это свидетельство трепетного отношения византийцев к религии. А вот то, что мастерам удалось возвести такое огромное сооружение, сделать его столь гармоничным, воздушным и в то же время настолько крепким, что оно простояло полторы тысячи лет – вот это действительно чудо.

При строительстве храма Софии было применено столько феноменальных инженерных и технических решений, что может показаться, будто не обошлось без инопланетян. Или мы плохо представляем себе масштаб таланта византийских ученых.

Ведь шел шестой век. В Англии это время легендарного короля Артура, восточные славяне в поисках новых земель только перевалили Карпаты, а германское племя лангобардов вторглось в северную Италию. Еще не родились пророк Мухаммед и Карл Великий. Большая часть Европы пребывала в варварстве, а Анфимий и Исидор проектировали купол высотой 55 и диаметром более 30 метров.

софия Скульптура византийского математика и скульптора Исидора Милетского Фото: Wikipedia.org

В принципе, в Римской империи умели строить купола, но никогда не делали их такого огромного размера и на такой высоте. К тому же, обычно они возводились на круглых основаниях, а не на прямоугольных, как решили делать Анфимий и Исидор. И совершенно гениально и неожиданно выглядит идея сделать вокруг центрального купола целую систему полукуполов – два больших и пять поменьше. Симметричнее выглядели бы шесть одинаковых малых полукуполов, но один из них, расположенный над главным входом в центральную часть храма из нартекса, был сознательно заменён на цилиндрический свод. Это отступление от общей системы резко выделило главный входной портал и два меньших портала по его сторонам. Через них входили процессии, а через главный портал в храм проходили император и патриарх.

Полукупола прекрасно связали базилику и купол, что дало возможность совершенно по-новому скомпоновать внутреннее пространство храма и значительно увеличить его – длина собора 120 метров при ширине около 70. Чтобы создать внутри открытое свободное пространство, зодчим не хотелось делать мощные глухие стены, при этом нужно было точно рассчитать нагрузку на несущие конструкции. Помогло удивительное конструкторское решение: купол связан с перекрываемым прямоугольным в плане пространством с помощью сферических треугольников – так называемых тромпов. Остается только удивляться, как византийским зодчим удалось создать сложнейшую математическую модель и технически воплотить свои идеи в жизнь.

софия Интерьер собора Святой Софии, купол Фото: Global Look Prees/GTW

Для облегчения конструкции свода применялись специальные кирпичи, которые делали из светлой глины с острова Родос и специальным образом обжигали при не очень высокой температуре. В итоге, они получались гораздо легче, чем их обычные «собратья» и даже не тонули в воде. Вторым секретом был раствор, который замешивали из этой же глины с речным песком. Византийцам удалось достичь удивительной вязкости и надежности без потери упругости. Этот раствор крепостью не уступает современному бетону, да еще обладает свойством затягивать микроскопические трещины. Византийцы так доверяли ему, что делали слои раствора даже толще, чем ряды кладки. За полторы тысячи лет храм не раз переживал страшные землетрясения (до 7,5 баллов) и, хотя совершенно избежать повреждений не удалось, но он же стоит по сей день.

Еще одно чудо – освещение собора. Расположенные на разных уровнях окна устроены так, что в любое относительно светлое время суток солнечные лучи проникают внутрь, а окна у основания купола как бы отделяют его от основания. Из-за этого кажется, что купола парят в воздухе. При этом нужно учитывать, что сегодня многие окна замурованы во время перестроек турецких времен, когда к зданию были пристроены минареты и контрфорсы, то есть, изначально света внутри было еще больше.

«Луг, усеянный цветами…»

Внутри храма господствует мрамор. Из разных уголков империи в столицу доставляли разноцветные заготовки, из которых вытачивали колонны, капители и пластины для облицовки стен и пола. Не брезговали и колоннами из разрушенных античных храмов – некоторые детали явно использовались вторично и были «подогнаны» под требуемый размер.

Мрамор не только создает особую, совершенно неповторимую цветовую палитру, но и позволяет добиться удивительного оптического эффекта. Два яруса цветных колоннад визуально делают стены собора легкими и воздушными, искусственно расширяют пространство. В дальнейшем этот прием использовался во многих странах, он был популярен в средневековой готической архитектуре и позже, в эпоху Возрождения, но ведь Исидор и Анфимий делали это впервые. Впрочем, галереи имели и вполне практическое значение – он скрывают мощные несущие конструкции, которые зодчие вынуждены были высоко поднять, чтобы сдержать горизонтальное давление купола.

софия Главный зал собора Святой Софии Фото: Global Look Prees/Hans Lippert

А вот изначальное внутреннее убранство стен и купола отличалось от современных – в росписях стен и мозаиках не было изобразительных элементов. Своды представляли собой золотые поверхности, обрамленные легким растительным орнаментом, в центре которых обычно находились небольшие кресты красного цвета. Под куполами изображались фантастические фигуры серафимов - бесплотных существ, у которых человекоподобные головы как бы вырастали из крыльев. Уже значительно позже в интерьере собора появились изображения святых и сцены из писания, которые при турках были заштукатурены, а в ХХ веке снова очищены и отреставрированы.

«Поистине, зрители не могут сказать, на что они более всего должны были бы смотреть, но, с немеющей мыслью и пораженным зрением, чувствуют невозможность постичь искусство и даже, потеряв охоту удивляться, отвращают взоры. Чистое золото, золото, покрывающее своды, увеличивает блеск, который отражаясь от золота, передается (полированным) мраморам... Кто исчислит все портики? Кто изобразит красоту камней и колонн, украшающих храм? Можно подумать, что находишься на прекрасном лугу, усеянном цветами, и удивляешься разнообразию красок их… Никто не в состоянии точно исчислить сокровища этого храма и все сосуды, устроенные из серебра и дорогих камней, пожертвованные царем…», - так описывал Святую Софию Прокопий Кесарийский в знаменитом трактате «О постройках».

софия Мозаика Девы Марии и Иисуса, Главная комната, Собор Святой Софии Фото: Global Look Prees/Mara Brandl

Главным же декоративным украшением эпохи Юстиниана была серебряная алтарная преграда с рельефными (судя по древним описаниям) изображениями святых и изумительный иконостас, поддерживаемый двенадцатью золотыми колонами. К сожалению, они были утрачены в 1204 году, во время разорения Константинополя крестоносцами.

Зато до нас дошел рассказ русских послов, побывавших в 987 году на службе в храме Святой Софии. Он приводится в «Повести временных лет»: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали - на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, - знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать».

софия Внутреннее убранство собора Святой Софии, украшение колонны Фото: Global Look Prees/Martin Siepmann

Кстати, штат священнослужителей собора при Юстиниане состоял из 525 человек: 60 священников, 100 диаконов, 40 диаконис, 90 иподиаконов, 110 чтецов, 25 певчих и 100 привратников, а позже был еще увеличен.

Считается, что красочный рассказ послов был решающим моментом, склонившим Владимира к принятию православия. Впрочем, еще ранее столь же сильное впечатление произвел собор на его бабушку княгиню Ольгу, которая приняла крещение тридцатью годами ранее, в 957 году. Стоит ли удивляться, что главный храм Киева тоже был посвящен святой Софии и построен по образу и подобию константинопольского образца.

Храм Софии был жестоко разорен варварами-крестоносцами в 1204 году. Все ювелирные украшения, утварь и другие ценности были вынесены и переплавлены. Пол храма был залит кровью - служителям вспарывали животы, чтобы убедиться, что они не проглотили драгоценные камни. По сей день на мраморных плитах и ступенях можно увидеть «автографы» европейских воинов.

Но это была не последняя трагедия. В 1453 году Константинополь захватили турки. В ночь на 29 мая перед решающим штурмом император Константин XI Палеолог молился в храме Святой Софии, а через день намаз здесь совершал победитель – султан Мехмет II Завоеватель. Он не разрушил храм, а предпочел использовать его: так православный собор Святой Софии превратился в мечеть Айя-София. В храме появился михраб, направленный в сторону Мекки, снаружи был пристроен традиционный минарет. Значительно позже появились еще три, стоящие по сей день.

Но София продолжала вдохновлять зодчих, теперь уже исламских. Достаточно взглянуть на очертания стамбульской «голубой мечети» Султана Ахмета или на мечеть Сулеймание, чтобы убедиться, откуда идут корни османской церковной архитектуры.