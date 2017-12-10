Новый храм появится на Хлебной площади в Самаре

Власти Самары предоставили Русской православной церкви разрешение на строительные работы на Хлебной площади. На участке площадью более 5 тыс. кв. м будет возведен храм Преображения Господня.

Как передает НИА «Самара», объект будет располагаться рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией Матери. Представители епархии намерены «возродить святыню этого уголка Самары»: до революции Хлебную площадь украшали три церкви, все они впоследствии были разрушены.

Хлебная площадь — старейшая площадь города Самары, находится в Самарском районе недалеко от стрелки рек Волги и Самары, между улицами Степана Разина и Крупской. От нее начинается улица Куйбышева. Площадь получила название благодаря наличию здесь хлебной пристани, хлебной биржи, хлебозавода и элеватора. Во второй половине XIX века она стала главным хлебным рынком Поволжья.