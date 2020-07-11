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Греция пригрозила Турции санкциями из-за смены статуса собора Святой Софии
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Греция пригрозила Турции санкциями из-за смены статуса собора Святой Софии

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас заявил, что Афины будут добиваться введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС из-за смены музейного статуса собора Святой Софии в Стамбуле и превращения ее в мечеть.

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«Греция осуждает эти действия и сделает всё возможное, чтобы для Турции наступили последствия. (...) Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за такое правонарушение существуют болезненные санкции», — сказал он в субботу, 11 июля, в эфире телеканала Skai TV.

Пецас подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «допустил историческую ошибку». По его словам, развития событий следует ожидать в ближайшие дни.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление из-за смены музейного статуса собора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Тем самым он упразднил решение турецких властей 1934 года о присвоении святыни музейного статуса, отмечает «Газета.ру».

Поклонение мусульман в мечети начнется с 24 июля. По словам турецкого лидера, взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее музейного статуса на статус мечети, в том числе и для туристов, будет отменено.

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