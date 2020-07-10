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ЕС выразил сожаление в связи с решением Турции сделать собор Святой Софии мечетью

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Фото: TASS/EPA
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Евросоюз сожалеет о решении Турции по превращению собора Святой Софии из музея в мечеть. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, с которым в пятницу, 10 июля, ознакомилось ТАСС.

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Представитель Евросоюза подчеркнул, что собор имеет историческую общемировую ценность.

«Турция имеет глубокую традицию сохранения культурного наследия, равно как и признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Решение Госсовета Турции об отмене одного из самых значительных постановлений правительства в современной истории о присвоении собору статуса музея и решение президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления. Турция обязалась способствовать продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и укреплению терпимости и сосуществования», — приводит агентство текст заявления.

Эрдоган подписал указ о превращении музея-собора Святой Софии в мечеть 10 июля.

Против смены его статуса выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этой достопримечательности. В ЮНЕСКО призывали Анкару не делать этого, а впоследствии выразили сожаление о принятом решении.

Во время обращения в пятницу Эрдоган сообщил, что поклонение мусульман в мечети начнется с 24 июля. По словам лидера, взимание платы за посещение Айя-Софии после смены ее музейного статуса на статус мечети, в том числе и для туристов, будет отменено.

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