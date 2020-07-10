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ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом в пятницу, 10 июля, говорится в заявлении организации.

«Святая София в качестве части «Исторических районов Стамбула» входит в список всемирного наследия как музей. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась», — отметили в публикации.

ЮНЕСКО призвала Турцию к диалогу до принятия какого-либо решения.

В организации отметили, что для изменений подобного рода государству для начала нужно уведомить ЮНЕСКО и, в случае необходимости, попросить проверку у комитета всемирного наследия.

Днем ранее Госсовет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора на мечеть.

О том, что власти страны рассматривают вопрос об изменении статуса собора Святой Софии, стало известно 2 июля. Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео, а также Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу Софийского собора.

Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Примерно тысячу лет он являлся самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году был признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

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