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Кэти Перри оценила решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

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Фото: TASS/EPA/Divyakant Solanki
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Американская певица Кэти Перри прокомментировала в эфире Hits Radio решение Канье Уэста участвовать в выборах президента США в 2020 году.

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«Оглядываясь назад, многие согласятся, что такая работа лучше всего подходит людям с опытом в этой области. Мы увидели и узнали, что, когда у нас нет профессионалов, это может привести к диким последствиям», — приводит ее слова Billboard.

При этом певица подчеркнула, что любит Уэста как артиста и музыкального новатора.

5 июля рэпер Канье Уэст заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. При этом отмечалось, что артист уже пропустил сроки регистрации кандидатом в некоторых штатах.

В ответ Трамп назвал музыканта хорошим парнем и подчеркнул, что в конце концов Уэст наверняка поддержит его кандидатуру.

Выборы американского президента запланированы на 3 ноября 2020 года.

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