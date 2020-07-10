Трамп прокомментировал выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение рэпера Канье Уэста выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. По мнению нынешнего американского лидера, Уэст на выборах поддержит его.

«Он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена (Ким Кардашьян) будет за нас», — сказал Трамп в эфире Fox News 9 июля.

При этом американский президент назвал рэпера хорошим парнем и еще раз подчеркнул, что в конце концов Уэст наверняка его поддержит.

Глава Белого дома отметил, что артист уже пропустил сроки регистрации кандидатом в некоторых штатах, и ему придется как-то решать эту проблему.

Канье Уэст ранее неоднократно выражал поддержку Трампу и Республиканской партии, а Ким Кардашьян была принята Трампом в Белом доме, где просила о помиловании ряда заключенных.

8 июля Канье Уэст сообщил, что выдвинул бы свою кандидатуру от республиканцев, если бы партию уже не представлял Трамп.

Ранее издание USA Today отметило, что музыкант может не успеть собрать и зарегистрировать необходимые подписи избирателей, так как в некоторых штатах регистрация кандидатов завершилась 25 июня.