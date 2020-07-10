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Трамп прокомментировал выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение рэпера Канье Уэста выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. По мнению нынешнего американского лидера, Уэст на выборах поддержит его.

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«Он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена (Ким Кардашьян) будет за нас», — сказал Трамп в эфире Fox News 9 июля.

При этом американский президент назвал рэпера хорошим парнем и еще раз подчеркнул, что в конце концов Уэст наверняка его поддержит.

Глава Белого дома отметил, что артист уже пропустил сроки регистрации кандидатом в некоторых штатах, и ему придется как-то решать эту проблему.

Канье Уэст ранее неоднократно выражал поддержку Трампу и Республиканской партии, а Ким Кардашьян была принята Трампом в Белом доме, где просила о помиловании ряда заключенных.

8 июля Канье Уэст сообщил, что выдвинул бы свою кандидатуру от республиканцев, если бы партию уже не представлял Трамп.

Ранее издание USA Today отметило, что музыкант может не успеть собрать и зарегистрировать необходимые подписи избирателей, так как в некоторых штатах регистрация кандидатов завершилась 25 июня.

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