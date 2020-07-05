СМИ рассказали о преградах на пути Каньэ Уэста к посту президента США

Американский рэпер Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США, может не успеть собрать и зарегистрировать необходимые подписи избирателей. Об этом пишет в воскресенье, 5 июля, USA Today.

Дело в том, что дедлайн по сбору голосов поддерживающих того или иного кандидата американцев истек 25 июня сразу в нескольких штатах, в том числе в Мэн, Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина и Нью-Мексико.

Аналогичные сроки истекают в середине июля – начале августа еще в нескольких ключевых штатах США, например, в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Аризоне. И если рэпер не поторопится внести там свою кандидатуру на пост президента страны, то его имя не будет внесено в избирательные бюллетени.

Накануне Уэст в своем Twitter объявил, что намерен принять участие в президентской предвыборной гонке США. При этом не уточнялось, в каком именно году артист попытается стать американским лидером. После появления в ленте рэпера данного поста на него сразу же отреагировал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск , который заявил, что полностью поддерживает Уэста в этом начинании.

Это не первый раз, когда рэпер заявляет о подобных намерениях. Ранее он говорил, что собирается баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В апреле журнал Forbes признал американского хип-хоп-исполнителя миллиардером. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Основными противостоящими силами являются Республиканская и Демократическая партии. Первую представляет ныне действующий президент США Дональд Трамп, его оппонентом является бывший вице-президент Джо Байден.