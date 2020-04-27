Рэпера Канье Уэста признали миллиардером

Журнал Forbes признал американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста миллиардером. Издание оценило его состояние в $1,3 млрд.

Журнал официально назвал исполнителя миллиардером после того, как тот согласился раскрыть документацию своего бизнеса и выписки с банковских счетов.

Сам музыкант утверждает, что его состояние превышает $3 млрд. Однако, по оценкам Forbes, состояние Уэста немногим больше отметки в $1 млрд.

Уточняется, что большую часть этой суммы музыканту принес его бренд Yeezy — $1,26 млрд. Стоимость всех остальных активов артиста, согласно подсчетам журнала, в общей сложности составляет примерно $125 млн.

В конце декабря прошлого года Forbes назвал американского рэпера и продюсера Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, самым богатым музыкантом десятилетия. По данным издания, состояние музыканта оценивается в $950 млн.